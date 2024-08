Sejam muito bem-vindos à Agenda de Paladar. Esta semana, selecionamos cinco eventos gastronômicos imperdíveis que acontecerão no estado de São Paulo durante os próximos dias. Na listinha de hoje, trazemos uma comemoração regada a vinho, a melhor feijoada da capital paulista, pastéis de grandes chefs, uma noite de coquetéis especiais em um bar escondido e jantares que unem Paris e SP em um só lugar. Confira.

Festa com vinho e pratos d’A Casa do Porco

Marca registrada d'A Casa do Porco, o San Zé será servido durante as visitas da vindima da Guaspari Foto: ELIAS GOMES

Para os fãs de vinho, tem vindima na Vinícola Guaspari, em Espírito Santo do Pinhal. A vindima é a coleta de uvas no ponto certo para se fazer vinho e, aqui, acaba com uma festa que deixaria Baco, o deus do vinho, muito orgulhoso. Com direito à comida do melhor restaurante brasileiro, segundo o ranking internacional 50 Best Restaurants, um banquete em seis tempos organizado pelo chef Jefferson Rueda acontecerá na vinícola em todos os finais de semana até dia primeiro de setembro.

Onde

R. Pedro Ferrari, 300, Parque dos Lagos, Espírito Santo do Pinhal.

Dias 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de agosto e 1 de setembro.

Reservas: www.vinicolaguaspari.com.br

A melhor feijoada de São Paulo

Feijoada do chef Ivan Santinho será servida todos os sábados de agosto no Baixo Gastronômico, na Vila Madalena Foto: Rodrigo Pirim

Nos sábados de agosto, o ex-chef de Alex Atala e especialista em feijoada Ivan Santinho organiza uma feijoada à vontade em SP com direito a arroz, farofa, couve, laranja e vinagrete, por R$129. O grande diferencial desse preparo do prato queridinho do Brasil é que Santinho faz um pré-preparo dois dias antes de servir a refeição, garantindo que um caldo à base de orelha, pé, rabo, cebola, pimenta louro e “um pouco de feijão preto só para dar cor” vá pegando gosto e, no dia seguinte, ele coloca as carnes separadamente. No dia de servir, faz um refogado com bacon, cebola, alho e pimentas, para, então, cozinhar os grãos de feijão.

Onde

R. Ourânia, 201, Vila Madalena.

10, 17 e 24 de agosto em dois turnos: das 12h às 14h e das 14h30 às 16h30

Reservas: (11) 94140-2824

Pastéis de chefs renomados no Bar Original

Para o festival, os pasteis surgem em versões elaboradas por chefs convidados Foto: Ana Carolina Caleiro/ Divulgação

Celebrando os 28 anos do Bar Original, o estabelecimento realiza um festival de pastéis com recheios elaborados por chefs convidados. A cada dia da semana, os recheios mudam, ou seja, em todas as segundas-feiras do mês será servido o pastel de polvo, milho e linguiça, dos chefs Júlia Tricate e Gabriel Coelho, do botequim De*Primeira. Às terças, o pastel de queijo com couve, que é sugestão do chef Marco Aurélio Sena, do Tantin, e assim por diante. Os petiscos saem a R$ 32 duas unidades e ficam no cardápio do bar até o final do mês. Veja mais informações aqui.

Onde

R. Graúna, 137 - Moema. 2299-5336.

Das 17h à 0h. Às quintas, 17h à 1h. Sexta e sábados, das 12h às 2h. Domingo, das 12h às 19h.

Instagram: @baroriginal

Noite de coquetéis no bar Oculto

Dirty Girl Martini com zeitonas recheadas no Oculto, speakeasy da Vila Madalena Foto: Ana Schad

No dia 15 de agosto, o bar Oculto, speakeasy recém-inaugurado em SP, convida o renomado bartender Kennedy Nascimento para uma noite de coquetéis. Ao lado da dupla da casa, Spencer e Cris Negreiros, servirá drinques diversos que buscam mexer com os sentidos do cliente e tem até um drinque exótico que leva azeitonas sicilianas.

Onde

Rua Fidalga, 120, Vila Madalena

Reservas: getinapp.com.br/sao-paulo/castelinho

Instagram: @castelooculto

Comida francesa com toque brasileiro no Ibirapuera

Pão de queijo com caviar é marca registrada da chef Alessandra Montagne no Nosso, em Paris Foto: Maki Manoukian

Pela primeira vez em São Paulo, a chef Alessandra Montagne vai chefiar dois jantares exclusivos, nos dias 14 e 15 de agosto, no Vista, que fica no topo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP), com vista para o Parque do Ibirapuera. O menu de sete tempos (R$ 990) será inspirado em pratos emblemáticos do Nosso, seu restaurante em Paris.

Onde

Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, 8º andar, Vila Mariana.

Dias 14 e 15 de agosto às 19h30.

Reservas: (11) 2658-3188