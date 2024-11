Entre o último respiro antes das compras da Black-Friday e as penúltimas garfadas antes da ceia de Natal. O mês de novembro chegou com tudo para a gastronomia brasileira, com mais de 20 chefs brasileiros premiados no The Best Chef Awards em Dubai. Por aqui, as coisas também seguem a todo o vapor.

Do dia 8 ao 14 de novembro, temos o último fim de semana do SP Gastronomia, que promete um elenco com restaurantes de peso, festival do saquê na Japan House para quem quer degustar e aprender sobre a bebida com experts, o Comidas de Mi Tierra, que reúne pratos de todos os cantos da América Latina, feijoada a vontade e samba no Blue Note e os novos drinques do bar secreto de Érick Jacquin completam o roteiro etílico para a semana. Dale!

SP Gastronomia e restaurantes renomados no parque Villa-Lobos

SP Gastronomia. Foto: William Lucas/SP Gastronomia/Divulgação

Última chance de conferir o SP Gastronomia: de sexta-feira (8) a domingo (10), o segundo fim de semana do festival vai fechar a edição deste ano, segue com um cardápio recheado de restaurantes de peso e pratos exclusivos que serão servidos no evento.

A Casa do Porco está presente com alguns de seus clássicos, como o torresmo de pancetta com goiabada e o Hot Pork, sanduíche que leva a salsicha produzida especialmente para a casa, mas vale considerar a versão à base de cogumelos e tofu. Jiquitaia, Jojo Ramen, Capim Santo, Mocotó, Quincho, QT Pizza, Più, Escandinavo, Make Hommus, Osso, Tasca da Esquina e outros completam as opções desta edição, com opções da culinária brasileira, italiana, japonesa, árabe, portuguesa e escandinava.

Serviço:

Datas e horários: 8/11 (17h às 23h), 09/11 (12h às 22h) e 10/11 (12h às 22h);

Local: Parque Villa-Lobos (Ilha Musical) - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP;

Ingressos: Inteira: 1º lote R$ 70,00 / 2º lote R$ 90,00; Ingresso Meia Entrada: 1º lote R$ 35,00 / 2º lote R$ 45,00. Disponíveis aqui;

Site: https://oglobo.globo.com/projetos/spgastronomia/;

Instagram: @spgastronomia.

A comida da América Latina faz reunião no Largo da Batata

Frango ao curry, um dos pratos típicos de Trinidad & Tobago Foto: Comidas de Mi Tierra / DIVULGAÇÃO

“O Largo da Batata grita em comoção” - e, dessa vez, num evento poliglota. Neste sábado (9) e domingo (10), o festival ‘Comidas de Mi Tierra’ acontece em Pinheiros, e a ideia, organizada pelo Cola em Sampa (@colaemsampa) é reunir a culinária de 15 países da América Latina e Caribe, com olhar especial para os países fora do cânone da cultura gastronômica em SP.

O evento é uma oportunidade única para experimentar em SP delícias como as pupusas salvadorenhas, a versão de Trinidad e Tobago do curry chicken, as tripletas de Porto Rico, a clássica ropa vieja cubana, bem como pratos de todo o continente e de todas as regiões do Brasil. São 52 barracas de comidas e bebidas típicas dispostas no Largo da Batata, ao lado do metrô Faria Lima.

Serviço:

Data: dias 9 e 10 de novembro (sábado e domingo);

Horário: das 11h às 22h, no sábado, e até às 21h, no domingo;

Local: Largo da Batata, ao lado do Metrô Faria Lima (linha-4-amarela);

Entrada franca. O festival também é Pet Friendly. Organização: @colaemsampa / @comidasdemiterra.

Novos drinques para experimentar no bar do Jacquin

Bar do Vaticano Foto: Bar do Vaticano/Divulgação

Entre as novidades de novembro, o Bar do Vaticano, empreendimento de Érick Jacquin, dá boas-vindas a doze novas adições para a sua carta de drinques. O foco dos novos coquetéis está no gim, vodca e licores.

Um dos destaques da carta de autorais vem traduzido dos quadrinhos para o copo: inspirados nos personagens gauleses, o Asterix (R$ 66) leva licor 43, limão, gengibre e blueberry, e o Oberlix (R$ 59) tem em sua composição vodca e tangerina com toques de manjericão.

Serviço:

Endereço: Rua da Consolação, 3.585 - Jardins, São Paulo;

De quinta-feira a sábado, a partir das 19h;

Reservas pelo telefone (11) 99729-8418;

Instagram: @bardovaticanojacquin.

Festival do Sake na Japan House

Sake sommelier Satoru Mikoshiba e Chef Yuta Ido-Maen. Foto: Festival do Sake/Divulgação

Já está rolando a quinta edição do Festival do Sake na Japan House São Paulo. Promovido por Fabio Ota, fundador da Mega Sake e condecorado Sake Samurai, título máximo de difusão da cultura do saquê japonês, o evento é voltado a profissionais e entusiastas, e reúne especialistas e representantes de renomadas sakaguras, incluindo o chef Yuta Ido e o sake sommelier Satoru Mikoshiba, do restaurante Maen Sake Pairing, de Tóquio, que demonstrarão a arte da harmonização com saquês de diferentes estilos e regiões, em sua primeira participação no Brasil.

Com palestras diárias na Japan House e workshops com nomes consagrados como Kosuke Kuji, Haruo Matsuzaki e Yuichiro Kawahito, o festival abordará temas como indicações geográficas e a regionalidade dos saquês. As masterclasses, gratuitas, ocorrerão em japonês com tradução ou em português, incluindo degustações de rótulos exclusivos. As inscrições devem ser feitas pelo Sympla, nos links indicados abaixo.

Veja o calendário das masterclasses a seguir:

8/11

11h: “Os saquês Kawatsuru”, com Yuichiro Kawahito, presidente da Kawatsuru Brewery. Inclui degustação de saquês da marca. Inscrição gratuita aqui.

14h : “Os saquês Koshi no Kanbai”, com Yusuke Takeuchi e Hidehiro Ikeda, representantes da Ishimoto Shuzo. Inclui degustação de saquês da marca.Inscrição gratuita aqui.16h: “Harmonização de Sake e Comida”, com o chef Yuta Ido e o sake sommelier Satoru Mikoshiba, do restaurante Maen Sake Pairing, de Tóquio. Inclui leve degustação/harmonização. Inscrição gratuita aqui.

9/11

11h: “Os sakes da região de Harima”, com Haruo Matsuzaki, autor do livro “The Sake Book” e presidente na Japan Sake Exports Association. Inclui degustação de saquês da região.Inscrição gratuita aqui.

14h: “Regionalidade do Sake”, com Fábio Ota, Sake Samurai, primeiro brasileiro graduado na Sake Academy, da Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS), fundador da Mega Sake. Inclui degustação de saquês de diversas regiões do Japão. Inscrição gratuita aqui.

16h: “Harmonização de Sake e Comida” com o chef Yuta Ido e o sake sommelier Satoru Mikoshiba. nclui degustação e harmonização. Inscrição gratuita aqui.

Serviço:

Festival do Sake 2024

Data: 7 a 9 de novembro;

Endereço: Japan House - Av. Paulista, 52 - Bela Vista, São Paulo.

Feijoada e samba no Blue Note

A feijoada será servida na Varanda Blue, com vista para a Av. Paulista. Foto: Blue Note São Paulo/Divulgação

O Blue Note São Paulo, clube de shows localizado no Conjunto Nacional, retoma sua tradicional feijoada aos sábados a partir de 9 de novembro, das 12h às 16h, na Varanda Blue, com vista para a Avenida Paulista. No formato buffet, a casa oferece uma feijoada completa e todos os acompanhamentos clássicos do prato. Há também uma versão vegana da feijoada, além de um “welcome shot” de caipirinha para recepcionar os visitantes.

Para completar a experiência, o evento conta com samba ao vivo e atrações exclusivas a cada semana. O couvert artístico sai por R$ 15, enquanto a feijoada, servida à vontade, sai a R$ 69 por pessoa.

Serviço:

Endereço: Conjunto Nacional - Avenida Paulista, 2073, 2° andar - Bela Vista, São Paulo.

Horário: aos sábados a partir do dia 09/11, das 12h às 16h.

Instagram: @bluenotesp.