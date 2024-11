Doze novos drinques autorais entraram para a carta de coquetéis do Bar do Vaticano, do chef Erick Jacquin. O bar secreto do jurado do Masterchef acaba de lançar um novo menu de drinques que incluem preparos com gin, vodca e licor.

Um dos destaques com gin recebe o nome da casa: gin vaticano, que leva gin, xarope de hortelã, limão fresco e água tônica (R$ 62). Além disso, há o gin do papa, com gin, energético tropical, maracujá e morango (R$ 65), além da gin tônica clássica (R$ 59), com morangos (R$ 65), pepino (R$ 65) e toranja (R$ 63).

Os coquetéis com vodca incluem o napoleone, com lima da pérsia, hortelã, xarope de açúcar e cereja (R$ 65), o chloe, com licor de pêssego, abacaxi, limão e xarope de açúcar (R$ 59), e o diablo, com vermute rosso, licor 43, suco de tangerina, laranja e hortelã.

E brincando com os personagens franceses Asterix e Oberlix, cada um tem uma receita diferente, mas cítrica. O primeiro leva licor 43, limão, gengibre e blueberry (R$ 66), enquanto o segundo inclui vodca, tangerina, manjericão e xarope de açúcar (R$ 59).

Fins de semana musicais no bar secreto do Jacquin

Até dezembro, as quintas do Bar do Vaticano serão marcadas por apresentações de jazz, com Tony Gordon, e, às sextas, de Mamá Trindade, com um mix de pop, blues e jazz. Aos sábados, bandas e artistas convidados embalam a noite com diversos gêneros musicais, incluindo soul music.

Serviço

Rua da Consolação, 3.585 - Jardins

De quinta a sábado, a partir das 19 horas

Reservas pelo telefone (11) 99729-8418.

@bardovaticanojacquin