O ano está acabando, então chegou a hora de aproveitar ao máximo os últimos dias antes das férias. Comece este último mês com o pé direito e aposte em eventos gastronômicos de dar água na boca. Na semana do dia 29 de novembro a 5 de dezembro, você pode provar uma edição limitada da cerveja Dádiva, descolar pratos saborosos na feira de rua Brooklin Taste e provar novidades dos cardápios do Hospedaria e Modern Mamma. Por fim, confira uma aula de curry para quem adora um prato mais quente.

10 anos da Cervejaria Dádiva

Luiza Tolosa, sócia-fundadora da cervejaria Dádiva Foto: Tales Hidequi/Divulgação

A marca liderada por Luiza Tolosa e Victor Marinho é uma das principais produtoras de cervejas artesanais do Brasil e está completando dez anos de mercado. Para celebrar, oferece uma série de eventos que acontecem de 29 de novembro a 1º de dezembro em dez bares selecionados no estado de São Paulo. Em cada um deles, será possível provar a edição limitada da nova old style barley wine, uma cerveja com tom vermelho acobreado escuro, aroma levemente doce, com notas de carvalho. No paladar, tem notas de caramelo, banana e toffe.

Veja quais são os bares participantes aqui .

Onde

10 bares pelo estado de São Paulo

@cervejariadadiva

Brooklin Taste reúne deliciosos restaurantes em feira gratuita

Ostras no Brooklin Taste Foto: Brooklin Taste/Divulgação

Nada melhor do que aproveitar o primeiro fim de semana de dezembro provando comidas e bebidas deliciosas de grandes restaurantes da capital paulista. Com clima natalino, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, a Praça Lions Monções, na região da Berrini, recebe o evento que servirá diferentes tipos de comida, de petiscos a cozinhas de diferentes nacionalidades.

Na zona sul da cidade, o Brooklin Taste reúne estabelecimentos como Tradi Hamburgueria, Paellas Pepe, Notorious Fish, Koburguer, Hyatt, Cenoradas e outros. Com entrada gratuita, o festival também conta com palco para shows, atrações infantis e uma área pet friendly. A sétima edição também contará com um coral natalino.

Onde

Praça Lions Monções - Brooklin (entre as ruas Florida e Arandu)

30 de novembro e 1º de dezembro, das 11h às 20h

@brooklintaste

Novo menu do Hospedaria

Tomahawk Suino Foto: Juliana Primon/Divulgação

Que tal aproveitar a semana com novos pratos com gostinho de casa de vó no Hospedaria? O novo menu vai desde sanduíche de linguiça até um arroz bem completão. O chef Fellipe Zanuto acaba de reformular o cardápio que agora inclui o arroz da baixada (R$ 89), que combina camarão, lula baby e arroz, tudo temperado com tomate, salsinha, cebolinha, cebola roxa, batata palha, vinagrete de manga e bisque.

A polenta com linguiça (R$ 82) também foi inserida no menu, bem como a isca de peixe frito (R$ 45), esta servida às quintas-feiras com molho tártaro, arroz, feijão, fritas e vinagrete. Além disso, o tomahawk suíno (R$ 94) entra em cena acompanhado de arroz biro-biro, farofa de milho com bacon, vinagrete e maionese de batata. Entre os sanduíches, o de linguiça com ervas e queijo meia cura foi incluído a R$ 62.

O famoso risoto imigrante (R$ 79) também está de cara nova, com arroz, creme de abóbora, molho de tomate da casa, pernil, linguiça, queijo meia cura, tomate e molho hollandaise, tudo preparado no forno a lenha.

Há também sabores para as crianças, a área do menu batizada de “Para os Nossos Netinhos” conta com filé de frango com arroz e fritas, macarrão na manteiga ou ao sugo, a R$ 39 cada.

Onde

Rua Borges de Figueiredo, 82 - Mooca | Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi

@hospedariasp

MoMa na Rua dos Pinheiros para quem quer provar novos drinques

O drinque borbone é uma das novidades da carta do Modern Mamma Foto: Pedro Shutter/ Divulgação

Um dos principais centros gastronômicos da cidade, a Rua dos Pinheiros, acaba de receber uma unidade do Modern Mamma , dos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros. A filial fica no mesmo local do antigo Ella | Fitz, dos mesmos chefs. Com o novo espaço, veio uma nova carta de drinques proposta pela chef de bar Márcia Martins.

O mamma mia Hendricks (R$ 55), com gin Hendricks Neptunia, funcho de florença, suco de abacaxi e orange bitter, é uma das novidades, além do fluffy bird (R$ 42), com rum, Campari, limão taiti, açúcar, suco de abacaxi e albumina, e o borbone (R$ 48), combinação de bourbon, vermute bianco, aperol rum com chá preto defumado lapsang souchong.

Onde

Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros

@modernmammaosteria

Curiosidades do curry para quem quer aprender mais sobre essa iguaria asiática

Frango Tikka Masala Foto: Brent Hofacker - stock.adobe.com

Começar o mês já aprendendo algo novo é uma delícia. Por isso, a nossa última sugestão é a aula de curry e sua diversidade na Accademia Gastronomica. Ministrada pela chef Susana Jhun, a aula prática é no dia 4 de dezembro, às 22 horas, e busca passar o conhecimento da história e as particularidades dos curries da Índia, Tailândia e Japão, bem como explorar combinações de especiarias e apresentar pratos autênticos feitos pela chef no dia.

Reservas via telefone (11) 5041-3277 ou WhatsApp (11) 95720-4228. Para mais informações, use o e-mail info@agastronomica.com.br.

Onde

R. Inhambu, 1126 - Moema

4 de dezembro, às 22h