Almoço de domingo no Chou tem clima de festa e sotaque francês

Gabriela Barretto está saudosa. Seu primogênito Chou completa 15 anos e, para celebrá-lo, a chef decidiu revisitar inspirações que marcaram a história do restaurante - e sua trajetória como cozinheira -, em uma série de almoços dominicais que, claro, acontecem no quintal do restaurante, que é o mais charmoso da cidade.

Se na primeira edição desses encontros Gabriela levou os comensais à Itália com seus pratos e as palavras da escritora de Marcella Hazan, neste domingo (26), o almoço tem sotaque francês, com direito a ostras frescas com sauce mignonette, poireaux vinaigrette (alho-poró com maionese, mostarda de de Dijon, cebola roxa e ovo mignonette), pescada branca assada no sal e beurre blanc, purê de batatas assadas na brasa e petits-pois com manteiga e hortelã.

Em cada edição, Gabriela Barretto escolhe um autor para basear o menu especial Foto: GUI GALEMBECK

Abacaxi bem gelado, marinado em La Gouyate e servido com sorbet de limão, além do queijo Avecuia com doce de três leites, arremata o menu especial (R$ 377 por pessoa), que pode ser harmonizado com vinhos franceses selecionados pela sommelière Gabriela Monteleone por mais R$171.

M.F.K. Fisher (1908-1992), que é “a melhor escritora gastronômica que o mundo já viu”, segundo a chef, será a autora homenageada da vez. Ela, assim como Gabriela, morou parte de sua vida na França, onde dizia ter encontrado o seu “eu gastronômico”. Coincidência à parte, foi lá também onde a chef formou-se cozinheira, na renomada Le Cordon Bleu.

No almoço, também estarão presentes Cauê Tessuto, da Mar Direto (distribuidora de pescados de origem controlada), e Ricardo Rettmann, da Queijaria Rima (produtora de queijos de ovelha de Porto Feliz), que são fornecedores parceiros do Chou e foram convidados para compartilhar um pouquinho de suas histórias.

Ainda restam seis lugares na grande mesa de aniversário do Chou. Reservas devem ser feitas pelo e-mail thais@chou.com.br.

Serviço

15 anos do Chou - edição França + M.F.K. Fisher

Quando: 26/11, às 14h

Onde: R. Mateus Grou, 345, Pinheiros. 3083-69987.

Reservas: thais@chou.com.br

Valor: R$377 (+ 13% de serviço)por pessoa, inclui refeição completa, bebidas não alcoólicas e um aperitivo. Quem optar pela harmonização com vinhos paga mais R$171 por pessoa