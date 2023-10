Bacio di Latte lança sorvetes da Scoops Ahoy, de ‘Stranger Things’; veja se valem a pena

Se você é fã de Stranger Things e não aguenta mais esperar pela quinta temporada da série, tenho uma boa notícia: agora dá para aplacar a espera com um sorvetinho na Scoops Ahoy. Explico: é que a Bacio di Latte, numa parceria com a Netflix, decorou algumas de suas unidades com o tema da sorveteria da série - e até os atendentes entraram no clima, trocando o uniforme branco e marrom da gelateria pela versão náutica, azul, branca e vermelha, da ficção. Isso fora os crachás, que estampam os nomes Robin ou Steve (entendedores entenderão!).

No cardápio, a grande estrela é o gelato U.S.S. Butterscotch, que foi lançado especialmente para esta ação. De caramelo salgado, com sabor que puxa para o toffee, ele é base para as sobremesas que ficam em cartaz só até o dia 23 de novembro.

Tem o Captain’s Cone, na casquinha, com duas bolas do gelato artesanal incrementadas com creme de avelã e chocolate, chantily, granulados coloridos e cereja; o America Banana Boat, um milkshake do mesmo gelato, mas com calda de banana; e o Waffle Eleven, que não poderia faltar, né?! As pedidas custam R$ 29,90 cada. E tem também o Scoops Troop (R$ 129,90), servido num pote de um litro, para levar para casa.

O Paladar foi até a Bacio di Latte da Vila Madalena para viver essa experiência e contar se ela vale ou não o feed. Confira no vídeo a seguir.

Outras cinco lojas da Bacio di Latte, em São Paulo e no Rio de Janeiro, incorporam a Scoops Ahoy até o dia 23/11. Confira abaixo os endereços.

Serviço

Scoops Ahoy na Bacio di Latte

São Paulo

Itaim Bibi - r. Manuel Guedes, 77

Moema - av. Rouxinol, 576

Vila Madalena - r. Harmonia, 337

Shopping JK Iguatemi - av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

Top Center - Av. Paulista, 854

Rio de Janeiro

Ipanema - r. Visconde de Pirajá, 540