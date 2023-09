Benedita Cozinha, no Sumaré, oferece Caruru de Cosme e Damião

Se você concorda com aquele ponto de umbanda que diz “comida de santo, quem é que não quer?”, então pegue essa dica: amanhã (26), depois de amanhã (27) e também nos dias 30/9 e 1/10, o Benedita Cozinha oferece o Caruru de Cosme e Damião para celebrar os orixás-crianças dos terreiros de candomblé e umbanda, que são também os santos gêmeos da Igreja Católica.

Seguindo a tradição baiana, o chef Rodrigo Isaías - o Isa, para os mais chegados - prepara há sete anos o tal caruru, que vai além da receita propriamente dita. Pense num banquete em que pequenas porções de comidas típicas, 11 no total, se amontoam num só prato, que, mero detalhe, é individual.

O caruru, um cozido saboroso feito com quiabo, camarão seco, azeite de dendê e amendoim, chega grudadinho no vatapá, que vem colado no omolucum (cozido de feijão com azeite), que está do lado do xinxim de galinha, do abará, do acarajé, da farofa de dendê, da banana frita… os sabores e texturas se misturam e se complementam. O arroz é servido à parte.

Caruru de Cosme e Damião, que será servido no Benedita Cozinha Foto: Lucas Fonseca

Mais para o fim da refeição, ainda tem a pipoca, o palitinho de cana-de-açúcar e a rapadura, que, claro, não podem faltar para a alegria da criançada. Você vai comendo e jogando esse trio para escanteio no prato e deixa para arrematar só no final (quer dizer, eu fiz assim; você faça do jeito que a sua criança interior mandar).

“É uma tradição muito bonita, que extrapola os limites da religião. Uma forma de saudar o amor, a alegria, a esperança e as crianças”, afirma o chef, que é católico por criação, mas segue os cânones do candomblé, com reverência e respeito, toda vez que vai preparar uma comida de santo.

O Caruru de Cosme e Damião custa R$ 76 e será servido apenas no horário do almoço. Crianças que visitarem o restaurante nos dias da festa, se os pais liberarem, vão levar para casa um saquinho recheado de doces, outro costume para a celebração dos erês.

Serviço

Benedita Cozinha

Onde: R. Havaí, 258, Sumaré. 3875-4764.

Funcionamento: 12h/15h (sex. 12h/15h e 19h/22h, sáb. e dom. 12h/16h)