Carlos Pizza promove feira especial de queijos brasileiros em São Paulo

Como parte do projeto Queijos do Brasil na Carlos, lançado em fevereiro deste ano com o objetivo de dar visibilidade a pequenas queijarias de todas as regiões do País que ainda são pouco conhecidas pelo público paulistano, uma feira será realizada na unidade dos Jardins entre os dias 20 e 22 de junho. A ideia é aproximar ainda mais clientes e consumidores dos laticínios artesanais.

O projeto lança, todos os meses, uma pizza especial e inédita desenvolvida por Luciano Nardelli com queijos de pequenos produtores de estados cuja produção queijeira é pouco conhecida pelos paulistas. Elas ficam em cartaz por tempo limitado, apenas durante um mês, e cada nova receita é batizada com o nome do estado brasileiro em que o queijo usado foi produzido. Nos dias da feira, estarão disponíveis as cinco pizzas lançadas pelo projeto até o momento (Goiás, Paraíba, Pará, Santa Catarina e Paraná), exclusivamente na unidade dos Jardins.

“Quando falamos de queijos brasileiros, na verdade o que acontece aqui é que estamos trabalhando com regiões muito distantes umas das outras, então são queijos muito diferentes. Primeiro que a gente tem búfala, ovelha, vaca, cabra. Então só disso a gente já tem muita variedade de um queijo pro outro. Além disso, os processos são diferentes - tem queijo maturado por mais tempo, menos tempo, o tipo de leite, enfim… Os processos como aqueles que lavam o queijo na cerveja, o que acaba transmitindo sabor. Se você experimentar, são queijos todos diferentes entre eles”, diz Luciano.

Entre os dias 20 e 22 de junho, os clientes poderão experimentar todos os queijos selecionados pelo projeto, que tem como o objetivo dar visibilidade a pequenas marcas de todas as regiões do país Foto: GUI GALEMBECK

Em uma mesa na varanda, serão expostos queijos dos produtores selecionados nesses cinco meses de projeto, disponíveis para quem quiser conhecer cada um deles e degustá-los ─ haverá a possibilidade de pedir, no salão, uma tábua com uma seleção das variedades oferecidas. Ricardo Rettmann e sua equipe da Queijaria Rima (que fica em Porto Feliz, no interior paulista, e é um dos fornecedores regulares da Carlos), estarão presentes nos dias de evento, sempre das 18h às 22h30, para apresentar os queijos, explicar suas especificidades, tirar dúvidas e orientar a degustação. O evento terá ainda vinhos da Família Kogan Wines, vendidos em taça ou garrafa, para harmonizar com os queijos e pizzas.

Queijos do Brasil na Carlos, que conta com curadoria da MarAberto.CO, já selecionou produtos de cinco pequenos fabricantes: Queijaria Serra do Bálsamo, de Goiás (pizza de fevereiro), Fazenda Carnaúba, da Paraíba (pizza de março), Fazenda São Victor, do Pará (pizza servida em abril), Casa Bianchi, de Santa Catarina (pizza de maio), e Queijaria Lita, do Paraná (pizza servida em junho).

Confira, a seguir, a descrição completa das pizzas que serão servidas nos três dias, exclusivamente na unidade dos Jardins:

