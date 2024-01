Casa Tavares oferece comidinhas, drinques e cupons de desconto na estreia do armazém

Três meses após reabrir em Pinheiros, como um misto de restaurante e café, que opera ao longo de todo o dia, a Casa Tavares estreia neste feriado uma nova faceta: um armazém com itens de produção própria e de outros produtores escolhidos a dedo.

As opções seguem a linha do restaurante, que privilegia ingredientes de origem vegetal, em opções vegetarianas ou veganas, além de peixes e frutos do mar. Para levar para casa, você vai encontrar pedidas como o homus do dia (R$ 25), o boursin de amêndoas (R$ 37), o pesto de pistache (R$ 43) e pães orgânicos de fermentação natural (as fornadas saem às 9h e às 17h), além de pratos como a lasanha de lentilhas vermelhas, pesto e parmesão (R$ 49), o polpetone de feijão azuki com queijo cremoso vegano e tomates assados (R$ 29 a unidade) e o quibe de lentilha beluga (R$ 39).

Vitrine do novo empório da Casa Tavares, que oferece itens para comer ali mesmo ou levar para casa Foto: Ivo Abrahao/Divulgação

Há, ainda, opções para beliscar ali mesmo, como pão de queijo (R$ 8) e empadinhas de pupunha e de bacalhau (R$ 13 e R$ 15, respectivamente).

Para celebrar essas novidades, o restaurateur Ivo Abrahao juntou a fome com a vontade de comer: neste feriado (25), das 16h às 19h, ele oferece comidinhas volantes, drinques e cupons de descontos para quem der um pulinho no novo armazém. E a música fica por conta dos convidados, que podem escolher os LPs que vão tocar na vitrola. Por conta do evento, o serviço de brunch (cobrado à parte) vai funcionar em horário estendido, das 9h às 17h.

Serviço

Armazém Casa Tavares

Onde: R. Aspicuelta, 751, Vila Madalena, 3819- 8220.

Funcionamento: 8h/20h (sáb. 9h/20h; dom. e feriados 9h/17h; fecha 2ª e 3ª)