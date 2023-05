Chefs do Nuema desembarcam em São Paulo e Belo Horizonte para encontros gastronômicos

O intercâmbio cultural entre chefs da América Latina segue aquecido em maio. Depois de ser eleito o melhor restaurante do Equador e o primeiro a entrar na edição latino-americana do prêmio 50 Best 2022, na 24ª colocação, o Nuema, comandado pelo casal Pía Salazar e Alejandro Chamorro desembarca no Brasil nesta semana.

Com uma cozinha de produtos de origem extremamente criativa, os chefs farão dois jantares especiais por aqui. O primeiro, dia 18, no restaurante Pacato, em Belo Horizonte, será a seis mãos com o chef Caio Soter, combinando sua “cozinha de quintal” com alguns dos ingredientes que compõem a biodiversidade equatoriana, considerada a maior do mundo. Não à toa, o naturalista britânico Charles Darwin passou 35 dias no arquipélago de Galápagos escrevendo a sua obra mais importante, A Origem das Espécies.

Dando igual importância à cozinha e à confeitaria, as criações do casal são altamente técnicas e modernas, trazendo o naturalismo purista à seleção dos ingredientes, através de preparações que procuram recuperar as raízes das tradições equatorianas através de uma experiência contemporânea, seguindo o ritmo das estações e prestando especial atenção à rastreabilidade dos ingredientes que utilizam.

O chef Luiz Filipe Souza, do italiano Evvai Foto: Amanda Perobelli/Estadão

Já no dia 22 de maio a dupla desembarca em São Paulo para cozinhar a oito mãos no restaurante Evvai, com o casal de Luiz Filipe Souza e Bianca Mirabili. Esta também responsável pelas sobremesas da casa, assim como acontece em Quito, onde Pía Salazar vem chamando a atenção do mundo com suas delicadas criações que combinam vegetais, temperos, ervas, frutas e produtos nativos não convencionais no universo da alta confeitaria. Em 2022, ela ganhou o prêmio de melhor chef confeiteira pela premiação dos 50 Best Restaurants na edição latino-americana.

Além do jantar, no dia seguinte, 23 de maio, as chefs confeiteiras se unem para um bate-papo especial sobre “Confeitaria de Restaurante: desafios e possibilidades” na Universidade Anhembi Morumbi. O evento gratuito acontecerá no campus Vila Olímpia, às 12h, e as inscrições podem ser feitas online, pelo site Sympla. As vagas são limitadas.

Para participar dos jantares, tanto em São Paulo, quanto em Belo Horizonte é necessário reserva prévia.

Serviço

Jantar a 6 mãos | Pacato - Belo Horizonte

Caio Soter recebe Alejandro Chamorro e Pia Salazar do Nuema

Data: 18/05/2023

Horário: a partir das 19h30

Endereço: R. Rio de Janeiro, 2735 - Lourdes, Belo Horizonte - MG

Reservas pelo link:

https://reservas.boraexperiencias.com.br/passeio/caio-soter-convida-nuema-alejandro-chamorro-e-pia-salazar ou pelo telefone/whatsapp (31) 98324-8736

Valor: menu R$480 | c/harmonização R$710

Jantar a 8 mãos | Evvai - São Paulo

Luiz Filipe Souza e Bianca Mirabili recebem Alejandro Chamorro e Pia Salazar do Nuema

Data: 22/05/2023

Horário: a partir das 19h

Endereço: R. Joaquim Antunes, 108 - Pinheiros, São Paulo

Reservas pelo whatsapp: (11) 3062-1160

Valor: menu R$650 | Harmonização: +R$450,00

Aula com Pia Salazar e Bianca Mirabili - Anhembi Morumbi

Data: 23/05/2023

Horário: 12h

Inscrições:https://www.sympla.com.br/evento/confeitaria-de-restaurante-desafios-e-possibilidades/1979621

Gratuito

Endereço: Unidade Vila Olímpia | R. Casa do Ator, 275 ·