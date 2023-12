Com a nova Na Janela, o pão de Luiz Américo Camargo, agora, sim, é nosso

“Imagine assar em casa um pão melhor que o da padaria.” É o que promete a contracapa do livro Pão Nosso, de Luiz Américo Camargo, lançado em 2013. Agora imagine ter esse mesmo pão em casa sem precisar colocar a mão na massa. Pois é isso que a Na Janela, nova padaria de Higienópolis, oferece. Finalmente, o pão de Luiz Américo é nosso (e não só de sua família e amigos). A casa, aberta desde o dia 30 de novembro, é fruto da sociedade entre o jornalista especializado em gastronomia e autor de livros de panificação, com os empresários Fábio Kow e Marie Camicado.

Pois a janela de onde saem os pães da casa está instalada na calçada da rua que desemboca nos fundos do shopping Higienópolis. A padaria não tem salão, tampouco mesas e cadeiras. Mas tem dois bancos que acomodam bem quem deseja parar ali uns minutinhos para tomar um café com beigale (R$ 7,90 o combo), espécie de rosquinha judaica.

Luiz Américo Camargo entre os sócios Marie Camicado e Fábio Kow Foto: Werther Santana/Estadão

Do lado de cá da janela, dá para ver toda a produção que acontece do lado de lá. Pães, folhados, cookies e bolos são preparados num espaço enxuto com 30 metros quadrados. As fornadas saem de manhã e à tarde.

Entre os pães de fermentação natural, além do pão da capa (sim, aquele do livro), feito com 30% de farinha integral, tem o multigrãos (R$ 23,90; 400g), o de chocolate com castanhas (R$ 29), o de nozes (R$ 30), a bengala (R$ 9,90), resgatada dos balcões das padarias de antigamente, o pão nosso (R$ 4,90), que é um filão leve e aerado, e o lê fú (R$ 3,30), que é um pão francês diferente, fermentado naturalmente. Saindo da ala dos pães rústicos, destaque para o shokkupan, pão de leite japonês, supermacio, que aparece em bolinhas de 40 ou 80 gramas ou como pão de forma (R$ 35).

Versão de cinnamon roll da nova padaria está entre as opções de folhados Foto: Werther Santana/Estadão

Se na vitrine tiver um cinnamon roll (R$ 12) dando sopa, arremate sem pestanejar. A interessante versão da casa é folhada, bem mais leve e saborosa que a original (e muito melhor que o croissant, vai por mim!). O pão de queijo, feito com meia cura da serra da Canastra, é outro que foi pinçado dos livros do autor (dessa vez, do Direto ao Pão). Na padaria, porém, a banha utilizada na receita publicada foi eliminada para atender à clientela judaica, que mora na região.

Em breve, a padaria promete oferecer opções de sanduíches (de presunto e queijo ou opção vegetariana), além de pão com manteiga.

Ah, as massas, como o tortelli de mozzarella ou o cappelletti de carne, e molhos à venda na casa são fornecidos pelo pastifício Due Grani, do chef José Barattino (#ficadica).

Serviço

Na Janela

Onde: r. São Vicente de Paulo, 603, Higienópolis.

Funcionamento: 8h/19h (dom. 8h/14h)