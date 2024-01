Com chefs espanhóis, A Casa do Porco faz jantar a R$ 1000

A primeira vez que Janaína Torres e Jefferson Rueda decidiram colocar A Casa do Porco no mapa do mundo foi em 2016. Na altura, convidaram o catalão Pere Planagumà, do duplamente estrelado Les Cols of Olot, em Girona, para cozinhar. Dentre os seis tempos daquela noite, o arroz de porco e frutos do mar, foi triunfal.

Eis que oito anos e oito edições depois, o evento que se tornou marca registrada do 12º melhor restaurante do mundo ou 4º melhor da América Latina, segundo o 50 Best Restaurants, volta à Espanha. Desta vez, com quatro chefs convidados.

Juanjo Lopéz, de La Tasquita de Enfrente, restaurante madrilenho de 25 anos, assinará uma sopa de alho com caldo de jamón, papada ibérica e ovo. Chef mais jovem a conquistar uma estrela Michelin na Península Ibérica, Vicky Sevilla, do Arrels, virá na sequência com um flan de salsão, galmesano (queijo de vaca maturado da Galícia) e caldo suíno.

Diego Guerrero, do dois estrelas DSTAgE, em Madri, servirá uma tortilla de papada de porco, ao passo que Paco Méndez, do Come, mexicano com uma estrela em Barcelona, adoçará com milho, chocolate, doce de leite e chicharrón.

Os anfitriões ficarão com o gaspacho de jabuticaba, telha de presunto e sangria de frutas nativas de boas-vindas, o sanzé ao estilo espanhol e a minitorta de queijo brasileiro com café Tocaya que encerra o inédito menu. O jantar harmonizado custa R$ 1000 e as vagas são limitadas.

PUBLICIDADE

A Casa do Porco

R. Araújo 124, República. Qua., 24 de janeiro, às 20h. Reservas: www.acasadoporco.com.br