Conheça o novo Sushimu, delivery de comida japonesa de Jun Murakami

A partir de hoje, os peixes da nova Sushimu vão voar até você assim que o seu pedido for confirmado pelo aplicativo de delivery - ao menos é o que diz a sacola que reúne as caixinhas com comidas: “Lucky fish is flying to you” (que, em bom português, quer dizer: peixe da sorte está voando até você). A mensagem estampada vem acompanhada de uma carpa com rosto de menino, que também dá as caras nas demais embalagens.

Dá gosto de ver o cuidado que Jun Murakami tem com cada detalhe do novo negócio, que é sua segunda empreitada em voo solo - a primeira foi a doceria Motchimu, que deve ganhar nova unidade em breve. É ele também quem cuida da parte administrativa do restaurante Murakami, que tem o pai, Tsuyoshi, na batuta do balcão.

De volta ao Sushimu, o Paladar provou em primeira mão alguns pratos do restaurante que atua exclusivamente no delivery. No iFood, as opções se dividem em entradas frias, entradas quentes, sashimis e sushis, makimonos, temakis, pokes e principais.

Sushis, sashimis, futomakis, noodles, entre outras pedidas do novo Sushimu Foto: Danielle Nagase

No maguro crispy (R$ 45), as oito fatias de atum cru chegam acomodadas numa caixinha retangular, com os crocantes de legumes dispostos num compartimento à parte para não murchar. O molho, à base de balsâmico e shoyu da casa, também vem num saquinho separado para você regar o peixe só na hora de comer.

O saboroso yellow tail slide (R$ 69) segue o mesmo estilo: são 12 fatias de hamachi (talvez você o conheça como buri) incrementadas com pimenta jalapeño, broto de coentro e molho ponzu (shoyu da casa com cítricos frescos) à parte.

Entre as entradas quentes, destaque para o guioza suíno (R$ 39, 4 unidades), que é feito tal e qual Toshio Kinoshita, avô de Jun, fazia na década de 1970 lá no antigo Kinoshita da rua da Glória (onde Tsuyoshi trabalhou, inclusive). No Sushimu, você escolhe se quer o molho ponzu tradicional ou trufado para acompanhar.

Oferecidos em duplas, os niguiris são gostosos - tem de salmão (R$ 30), salmão trufado (besuntado em manteiga de trufas brancas; R$ 38), atum (R$ 35), buri (R$ 30) e vieiras de Hokkaido (R$ 80) -, mas os venice rolls (ou futomakis, para os mais chegados) valem mais a pena (R$ 130, 8 unidades). Eles são recheados com tempurá de camarão, cubos de atum e salmão, pepino, gengibre em conserva e molho ranch.

Como principal, você até pode montar seu próprio poke a partir de R$ 70 (vai, inclusive, muito bem nesse calor), mas, vamos combinar, pedir o curry rice (R$ 88), outra receita de Toshio San, preparado com filé-mignon e legumes, tem muito mais graça. Idem para o Osaka style noodles (R$ 59), que parece um yakisoba com molho um pouco mais adocicado. Por enquanto, o cardápio não oferece opção de sobremesa.

Com cozinha instalada na região dos Jardins, o serviço de entrega do Sushimu abrange, por hora, uma área de sete quilômetros. Pedidos devem ser feitos pelo iFood.

Serviço

Sushimu

Pedidos pelo iFood: terça a domingo; almoço (11h/15h), cardápio reduzido (15h30/17h); jantar (18h/22h30)