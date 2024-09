Duas hamburguerias brasileiras estão entre as 25 melhores do mundo; saiba quais são

Apenas alguns dias após o Brasil ser um dos protagonistas de um ranking global de pizzas, mais uma boa notícia para os fãs da boa comida: duas hamburguerias brasileiras estão entre as 25 melhores do mundo no ranking internacional The World’s 25 Best Burgers, feito pelo site sueco especializado no tema Burgerdudes.

A Holy Burguer, que fica na Vila Buarque, em São Paulo, ocupou a quarta posição. O burger escolhido e agraciado foi o Pony Line: Burger dry aged Spazio Lab, cheddar e melaço de bacon.

Um dos lanches da Holy Burger Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

“O pãozinho macio e dourado contém alguns ingredientes perfeitamente equilibrados, e o hambúrguer de carne bovina dry aged incrivelmente suculento do Spazio Lab oferece sabores profundos de carne bovina e uma textura aerada deliciosa”, disse o ranking.

Já a Encarnado Burguer, hamburgueria em Botafogo, no Rio de Janeiro, ficou na 19ª posição. O destaque foi para o lanche Palhaço Reencarnado. “O equilíbrio no tamanho, principalmente com o hambúrguer substancial, e as proporções bem proporcionadas o tornam superespecial”, explica.

O primeiro lugar ficou com a Hundred Burgers, da Espanha. “Estamos incrivelmente impressionados com seus sabores precisos e inovação, e podemos dizer sem dúvida que eles servem os melhores hambúrgueres do mundo”, disseram os especialistas.

A lista completa pode ser conferida no site da premiação.

Como é feito o ranking?

Foram 829 avaliações em 62 países para definir a lista dos 25 Melhores Hambúrgueres do Mundo. Os editores do Burgerdudes visitam casas e degustam hambúrgueres juntos desde 2014.

O maior objetivo sempre é fornecer uma avaliação justa e imparcial de todos os hambúrgueres artesanais testados, afirmam os especialistas que já foram júris de diversos campeonatos internacionais em hambúrgueres e comida de rua.

Onde comer os melhores hambúrgueres do Brasil?

Holy Burger. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 527 - Vila Buarque. (11) 93740-2735. 18h/00h (sáb., 12h/00h; dom., 12h/23h; fecha seg.).

Encarnado Burger. R. Gen. Polidoro, 141 - Botafogo. Ter., 17h/23h; qua., 12h/23h; qui., 12h/1h30; sex. e sáb., 12h/2h; dom., 19h/22h; fecha seg.