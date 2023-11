Feira Queijos do Brasil, da pizzaria Carlos, tem opções de produtores de cinco estados brasileiros

Começa hoje (28) a segunda edição da feira de Queijos do Brasil, promovida pela pizzaria Carlos, na unidade do Jardins. O evento, que segue até quinta-feira (30), faz parte do projeto que busca dar destaque a pequenas queijarias brasileiras em pizzas que destacam o uso de seus laticínios - até hoje, dez coberturas foram lançadas ao longo de 2023.

Quem visitar a feira, que ocorre no horário de funcionamento da pizzaria, poderá provar e comprar queijos do Pará (Fazenda São Victor), de Goiás (Serra do Bálsamo), São Paulo (Capril do Bosque), Santa Catarina (Casa Bianchi) e do Rio Grande do Sul (Chácara do Padres). Há amostras feitas com leites de vaca, búfala, cabra e ovelha.

Pizzas do projeto Queijos do Brasil, da pizzaria Carlos, cobertas com laticínios brasileiros Foto: GUI GALEMBECK

A queijeira Heloísa Collins, do Capril do Bosque, estará presente na pizzaria para guiar as degustações, além de contar detalhes sobre cada queijo e os respectivos produtores.

Para deixar o programa completo, o chef Luciano Nardelli traz de volta cinco das dez pizzas criadas para o projeto, que, boa notícia, deve continuar no ano que vem. Não à toa, as redondas que ficam em cartaz até o fim da feira são aquelas que levam queijos dos produtores participantes. Confira as combinações a seguir.

PUBLICIDADE

As pizzas

Pará: queijo cremoso de búfala do Marajó, da Fazenda São Victor, geleia de cupuaçu e folhas de erva-doce.

queijo cremoso de búfala do Marajó, da Fazenda São Victor, geleia de cupuaçu e folhas de erva-doce. Goiás: queijo Cerrado, da Queijaria Serra do Bálsamo, alho negro e orégano fresco.

queijo Cerrado, da Queijaria Serra do Bálsamo, alho negro e orégano fresco. São Paulo: muçarela, queijo Dolce Bosco, do Capril do Bosque, e orégano.

muçarela, queijo Dolce Bosco, do Capril do Bosque, e orégano. Santa Catarina: Queijinho, de ovelha, da Casa Bianchi, parmesão e orégano.

Queijinho, de ovelha, da Casa Bianchi, parmesão e orégano. Rio Grande do Sul: queijo Serrano, da Chácara dos Padres, melaço de cana e orégano.

Serviço

2ª Feira Queijos do Brasil na Carlos

Quando: 28 a 30/11

PUBLICIDADE

Onde: Carlos Jardins - Al. Tietê, 658. 3088-0666.

Horário: a casa funciona normalmente das 18h às 23h30. A mesa e as degustações dos queijos até 22h30.