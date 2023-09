Fugindo da especulação imobiliária, Albero dei Gelati muda de endereço em Pinheiros

A primeira unidade da gelateria Albero dei Gelati não escapou da intensa especulação imobiliária que Pinheiros tem passado nos últimos tempos. Teve que mudar. E após muita procura de onde seria o novo endereço da primogênita Albero dei Gelati, e com desejo de manter o CEP no bairro de Pinheiros, a gelataia Fernanda Pamplona já pode comemorar.

Depois de mais de um ano procurando imóveis próximos a Joaquim Antunes, a casa agora já tem o novo endereço: na Rua dos Pinheiros, 342, onde ficava a loja de calçados Insecta.

“Apesar de não ter sido fácil encontrar um novo endereço tão prontamente para a Albero, eu tinha a certeza de que gostaria de manter a primeira unidade no bairro onde nasceu pela afinidade que tenho com a vizinhança, com os clientes e por gostar muito da região”, explica a gelataia da Albero dei Gelati, Fernanda Pamplona, em entrevista ao Paladar.

A gelataia Fernanda Pamplona na nova unidade da Albero dei Gelati Foto: Bruno Geraldi

Depois de negociarem o ponto, Fernanda e sua equipe iniciaram mais uma obra em 2023 com uma reforma para deixar a nova Albero dei Gelati Pinheiros pronta o quanto antes, com um pequeno período de fechamento das atividades no bairro. Agora, desde o final de agosto, a casa já está no novo endereço com os seus famosos gelatos agrícolas.

“Fizemos uma super reforma levando tudo o que fosse possível, inclusive a nossa escada de madeira, para reaproveitar evitando o máximo de desperdício”, conta Fernanda.

A nova loja também chegou trazendo algumas melhorias. A principal delas é que a Albero agora conta com mais espaço, com um andar de cima disponível também para futuros cursos que a gelataia pretende oferecer sobre gelatos -- algo difícil no outro espaço.

“Nosso maior desafio foi realizar a transição o mais rápido possível para que pudéssemos seguir atendendo em Pinheiros. Ficamos apenas alguns dias fechados e logo reabrimos no novo endereço. Já estamos acostumados e muito felizes com a nova fase da Albero”, diz.

Serviço

Pinheiros: Rua dos Pinheiros, 342.

Telefone: (11) 3063 -1821

Horário funcionamento das lojas: todos os dias das 10h às 23h