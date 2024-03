A Le Cordon Bleu Brasil dará uma chance incrível para quem adora cozinhar e ficar por dentro das tendências do mundo da culinária plant-based (à base de plantas em tradução literal). A escola, que é uma das mais conceituadas do mundo, organizará uma competição inédita entre cozinheiros amadores e profissionais espalhados por todo o Brasil.

O prêmio vai para os três primeiros lugares; o primeiro ganha uma vaga no Diploma de Cozinha Plant-Based do Le Cordon Bleu; o segundo será presenteado com uma vaga no Diploma de Pâtisserie Plant-Based; e o terceiro poderá participar um curso de curta duração sobre os fundamentos da cozinha plant-based no instituto.

Se bateu a vontade de participar, fique de olho, pois as inscrições vão até dia 31 de março. A primeira fase dura do dia 1º a 14 de abril e será quando o corpo de jurados do Le Cordon Bleu Brasil usará critérios - como técnica, criatividade, aplicação do conceito plant-based em alta gastronomia, apresentação e uso integral dos ingredientes - para selecionar as receitas autorais mais bem-sucedidas, que deverão ser desenvolvidas de acordo com as regras da competição.

No dia 15, oito finalistas serão anunciados, assim como uma lista de ingredientes obrigatórios que deverão fazer parte das criações na última etapa. A final acontece no dia 4 de maio, no Culinary Village do Le Cordon Bleu São Paulo. Os competidores terão duas horas e meia para preparar suas receitas criativas, atrativas, altamente visuais e inovadoras.

O Diploma de Cozinha Plant-Based, lançado em 2022, fornece um repertório criativo de conhecimentos, habilidades, receitas de produtos, variedades de ingredientes e usos culinários inovadores para atender à crescente demanda por restaurantes e produtos veganos, vegetarianos e à base de plantas.

As aulas teóricas e práticas são distribuídas em seis módulos ao longo de quatro meses, abordando diferentes tipos de preparo, dos aperitivos e entradas aos pratos principais e sobremesas. As matérias-primas variam entre vegetais, cogumelos, verduras, frutas, raízes, ervas, grãos, caules, sementes, óleos, flores e leites vegetais. A nova turma começa em 10 de junho

Há a opção também de fazer um curso mais curto sobre a temática (short course Fundamentos em Plant-Based) que dura 3 dias, tendo início no dia 9 de abril. Nele, você poderá aprender tudo a respeito do tema em poucos dias. Confira mais informações no site.

Site para regulamento e inscrições da premiação: https://lcbl.eu/bc

Mais informações sobre o Diploma de Cozinha Plant-Based: https://www.cordonbleu.edu/sao-paulo/diplome-plant-based/pt-br/

Mais informações sobre o short course Fundamentos em Plant-Based: https://www.cordonbleu.edu/sao-paulo/fundamentos-plant-based/pt-br