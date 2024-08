Depois de doze anos de funcionamento, o Meats vai fechar. De acordo com anúncio divulgado pela redes sociais nesta quinta (15), a hamburgueria comandada pelo chef Paulo Yoller servirá o seu último sanduíche no próximo dia 1° de setembro.

A decisão de encerrar as atividades, segundo Yoller, se deve ao aumento no aluguel do ponto de esquina que ocupa desde 2012 na rua dos Pinheiros. “Tentamos negociar, mas chegou uma hora que não rolou mais. Se tornou insustentável”, justifica o chef do Meats.

Inaugurada em 2012, a hamburgueria marcou época na cena gastronômica paulistana. A começar pela localização: uma esquina na rua dos Pinheiros que, até então, estava longe de ser o corredor gastronômico que é hoje. O Meats também ficou conhecido por ir além de clássicos como x-salada - consagrados por algumas redes inspiradas nas lanchonetes norte-americanas dos anos 1950 - e oferecer versões autorais do sanduíche.

É o caso do hoolingan (hambúrguer de 180 g, cheddar, picles de pepino, bacon e maionese hoolingan, com horseradish, wasabi coreano e karashi, no brioche de mandioquinha, R$ 49) e do zucchini (burger de 180g, queijo boursin Fazenda Atalaia, abobrinha na chapa, coulis de hortelã e bacon, no brioche de mandioquinha, R$ 47), que, até hoje, se mantêm no cardápio.

Zucchini: uma das criações de Yoller para o Meats Foto: Paulo Yoller/Divulgação

Naquele tempo, pouco se falava sobre blends de cortes de carne para hambúrguer, sanduíches com combinações inusitadas e - acima de tudo - qualidade da matéria-prima. Yoller ajudou a pavimentar esse mercado, juntamente com nomes que vieram antes dele, como Luiz Cintra, que comandou a celebrada St. Louis Classic Burgers por dezessete anos - ele vendeu a marca no ano passado. “Acho que fizemos história e influenciamos muito as hamburguerias que vieram depois. E isso me deixa felizão”, diz o chef do Meats.

Porém, esse não é o ponto final da trajetória de Yoller na gastronomia. “Nós estamos costurando planos para o nosso futuro. Mas, por enquanto, é dar esse passo difícil para poder voar depois. ”, diz ele, que promete novidades em breve. A conferir.