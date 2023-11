Morumbi: cinco bons lugares para comer ali pertinho do estádio

Se você vai ao show do Red Hot Chili Peppers nesta sexta-feira (10), no Morumbi, dê atenção especial a esse roteiro, que traz dicas de onde comer antes de adentrar ao estádio. Os portões abrem às 15h, mas a banda deve subir ao palco lá pelas 21h, portanto, convém fazer uma refeição reforçada antes, para aguentar até o final da apresentação.

Os endereços escolhidos pelo Paladar estão, no máximo, a 16 minutos de distância do estádio. Tem restaurante de cozinha japonesa, portuguesa, libanesa e outro que é focado em carnes. Tem também uma padaria artesanal, com opção de croissant na chapa e sanduíches.

By Koji

O restaurante que fica dentro do estádio do Morumbi, infelizmente, estará fechado até o dia 14, mas, se o plano era comer os sushis e sashimis do chef Koji Yokomizo, basta se dirigir até o hospital Albert Einstein, que tem outra unidade do restaurante aberta ao público por lá - a distância, segundo o Google Maps, é de 10 minutos a pé. Os sushis (por unidade) e sashimis (5 fatias) podem ser pedidos à la carte. O teishoku, servido de terça a sexta-feira no almoço, inclui uma salada, missoshiru, um combinado com 20 peças e a sobremesa do dia, por R$ 100. Para uma experiência mais completa (e demorada; fiquei atento ao relógio), aposte no omakase (R$ 390), que inclui entrada, sashimis, prato quente, sushis e sobremesa.

Av. Albert Einstein, 627, Morumbi. 2151-7587. 12h/15h e 19h/22h (fecha dom.)

Sushis e sashimis variados do restaurante By Koji. Foto: By Koji

Casa do Chef

Sob a batuta do chef Eduardo de Castro, esse restaurante de cozinha portuguesa - que, de carro, fica a sete minutos do estádio -, é boa pedida para quem busca fazer uma bela refeição antes de encarar a longa espera pela banda no Morumbi. Nesse caso, aposte no bacalhau da Mena, que combina a posta do pescado com legumes, azeitonas desidratadas e espuma de ovos (R$ 162). Mas, se a ideia é fazer uma refeição mais rápida, a francesinha do Porto (R$ 60), que é um sanduíche típico, recheado com filé-mignon, linguiça artesanal, presunto e queijo, regado com um molho à base de cerveja, pode funcionar. A opção chega à mesa com uma porção de fritas.

R. Mal. Hastimphilo de Moura, 233, Morumbi. 2528-0175. 12h/16h e 18h/23h30 (dom. 12h/17h; fecha 2ª; 3ª e 4ª 12h/16h e 18h/22h30)

Francesinha da Casa do Chef, no Morumbi. Foto: Wellington Nemeth

Chef Benon

Depois de comer um shawarma de cordeiro (R$ 50 o trio), sanduíche típico enrolado no pão sírio, num dos melhores restaurantes libaneses da cidade, você vai precisar de 16 minutos de caminhada para chegar até o estádio. As esfihas, como a de zaatar ou de bastermã, o mix de pastas (R$ 56), com coalhada seca, homus, babaganoush e muhamara, e o combinado de kafta, com arroz libanês, tabule e homus, também são boas opções para comer antes do show.

R. Nilza Medeiros Martins, 21, Vila Sônia. 3739.3661. 12h/22h.

Fogo Steakhouse

De carro, a casa de carnes fica a 12 minutos do estádio. Seu cardápio sugere cortes à la carte, como o bife ancho (R$ 79), o asado de tira (R$ 69) e a picanha (R$ 66). Destaque também para o bife do fogo (R$ 89), corte da casa que é extraído da capa do contrafilé. Guarnições são pedidas à parte. Vegetarianos podem apostar na chapa de vegetais, que traz berinjela e abobrinha laminadas, tomate, cebola, batata doce, aspargos e alho grelhados. Para uma refeição mais rápida, dê uma olhada na seção de sanduíches, que tem choripan e hambúrguer com cheddar e bacon.

R. Itatupã, 18, Morumbi. 3541-2261. 12h/15h e 18h/22h (sáb. 12h/22h; dom. 12h/18h; fecha 2ª)

Padang Bakery

A padaria artesanal fica a 12 minutos a pé do estádio e tem o croissant como carro-chefe - peça a versão na chapa, que custa R$ 14. Dá para provar o pão de fermentação natural da casa optando pela fatia tostada com manteiga (ou comprar um pão inteiro e guardar na mochila para comer, em casa, depois do show). Para uma refeição mais reforçada, dê uma olhada na seção de sanduíches, que tem pedidas como o de pastrami (R$ 46) e o mineirinho (R$ 32), com queijo branco, tomate, manjericão e pesto na ciabatta.

Av. João Jorge Saad, 691, Morumbi. 7h/17h (qua., sáb. e dom. 7h30/15h)