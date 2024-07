Olivier Anquier vai reabrir padaria Mundo Pão na República, em São Paulo

Para aqueles que sentem saudades da presença do chef e padeiro Olivier Anquier no centro de São Paulo, boas notícias: o francês vai reabrir sua padaria, a Mundo Pão, no bairro da República.

Desta vez, porém, em novo lugar. Depois de ficar quatro anos margeando a Praça da República, a padaria de Olivier irá reabrir na antiga sede da joalheria Amsterdam Sauer, na icônica esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São Luís. Ainda não há uma data exata para a abertura.

“Tenho 64 anos, mas estou com a energia de um garoto que está começando, com 25 anos. Tenho o mesmo astral de sempre”, conta Olivier.

Os pães de Olivier terão um novo lar na República, no Centro de São Paulo Foto: Tiago Queiroz

Essa reabertura faz parte de um plano maior da Mundo Pão, hoje apenas com um quiosque no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Até 2021, a unidade da República era a menina dos olhos de Olivier. Mas ele precisou fechar a casa por conta da pandemia e das contas que, naquela época, se acumulavam sem poder funcionar.

“É triste ver o que construímos se decompor, mas nossa dor é muito menor do que a dor de pessoas que perderam entes queridos para a covid-19. O jeito é levantar a cabeça e seguir em frente”, declarou Olivier, na época do fechamento.

Depois disso, Olivier manteve uma padaria para preparo de seus pães e croissants no bairro do Cambuci. Até que abriu o quiosque na Paulista e, enfim, recebeu um convite de empresários para ampliar o alcance da Mundo Pão novamente. Hoje, além dessa nova unidade na República, que deve ser aberta nos próximos meses, outras três aberturas estão previstas.