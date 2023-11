O padeiro e empresário, Olivier Anquier, vem de uma família apaixonada por panificação. O chef, que está há mais de 30 anos no Brasil, explica que o pão é um alimento muito simbólico para ele e sua família.

“Eu sou um verdadeiro comedor de pão e venho de uma cultura que tem muita intimidade com ele. O bom francês come pão em todas as refeições do dia, a vida toda. O alimento sempre está no prato, desde o café da manhã até o jantar, seja doce ou salgado. Foi por isso que eu decidi levantar essa bandeira profissional da família”, conta Anquier.

Entre os anos de 1995 e 1997, Olivier esteve à frente da “Pain de France”, onde se consolidou como um dos padeiros mais renomados do país. Após alguns anos, quando a Pain de France já tinha outras duas lojas, Olivier decidiu sair da sociedade.

Em novembro de 1997, estabeleceu uma grande parceria com uma renomada rede de supermercados, que passou a vender com exclusividade a linha de pães de Olivier em 40 lojas. A partir daí, a panificação de Olivier Anquier alcançou uma gigantesca clientela que ele nunca tinha sonhado em ter.

Agora, imagine você aí, que está doido para experimentar um pão fresquinho do Olivier, fazendo uma receita dele na sua casa. Parece loucura, não é? Nada disso. Pegamos com o padeiro francês mais famoso do país, quiçá das Américas, três receitas de pão que fazem um super sucesso.

Ainda não está acreditando? Então confira abaixo as receitas de pão escolhidas a dedo por Olivier Anquier.

Brioche macio

Aprenda a fazer a receita de brioche do padeiro Olivier Anquier Foto: Tiago Queiroz | Estadão

A primeira escolha do padeiro francês foi o brioche, e ele aproveitou e ensinou algumas técnicas preciosas que usa em sua cozinha. Anquier indica preparar a massa na véspera do dia que for assar o brioche, e ele também dá a dica preciosa de colocar a massa para descansar 12 horas na geladeira antes de ser modelada.

Confira a receita

Trança de queijo

Aprenda a fazer uma trança de queijo com um dos melhores padeiros Foto: Tiago Queiroz

A receita de trança de queijo do Olivier Anquier é uma daquelas que você vai fazer pra sempre. Uma vez que você pegar o jeito da massa e do recheio, estará aberto a várias outras receitas de pão recheado.

Confira a receita

Pão caseiro

Pão caseiro Foto: Marcio Schimming | Sagrado Boulangerie

Pedimos para Olivier nos dar o passo a passo de um pão caseiro dele, que, apesar de ser mestre-cuca no assunto, deu uma facilitada para todos conseguirem fazer a receita. São apenas quatro ingredientes e um pouco mais de uma hora que você vai precisar para levar este pão de farinha de trigo para sua mesa. Mas lembre-se: não pode comer ele quentinho, hein? E, se você não sabe por que, Olivier Anquier te conta.

Confira a receita

Receita surpresa

Olivier Anquier ensina a fazer um cookie de chocolate para toda a família Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Por mais que o assunto aqui seja pão, Anquier também compartilhou uma deliciosa receita de cookie gigante de chocolate. A receita dá para a família e para os amigos e ainda, se quiser incrementar, experimente comer o cookie quentinho acompanhado de uma bola de sorvete.

Confira a receita