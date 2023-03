O St. Patrick’s Day (Dia de São Patrício) é uma data originalmente irlandesa comemorada no dia 17 de março, mas várias partes do mundo também gostam de aproveitar a oportunidade para celebrar a vida e, claro, tomar aquela boa gelada.

São Paulo entrou nessa lista, e diversos bares e pubs da cidade têm eventos programados para a galera poder curtir o St. Patrick’s Day. Por isso, reunimos diversos lugares que irão fazer você se jogar no clima da cerveja e das cores verde e branco.

The Blue Pub

O The Blue Pub tem duas opções de lugares para você aproveitar a festa irlandesa, a unidade Paulista e a Itaim Bibi. A festança, que dura até 17 de março, tem uma programação repleta de bandas de rock clássico com direito a reservas. Para entrar ainda mais no clima, no último dia, terá uma apresentação de gaita de fole. Porém, nesta data, a ordem será por chegada na unidade Paulista. Entre as bebidas em ambas, estão uma pint chope verde (R$ 22) e Brooklyn Ipa (R$ 35), e, para comer, um lanche de cordeiro, o Lamb Burger, (R$ 49).

Onde: Paulista - Alameda Ribeirão Preto, 384, Bela Vista. 3284-8338/2609-8233 14/03 a 17/03. a partir das 16h || Itaim: Rua Tabapuã, 1439, Itaim Bibi. 3168.7836. 13/03 a 17/03. a partir das 12h

Galeria 540

O St. Patrick’s Day será regado de diversão no bar de Pinheiros, Galeria 540, na sexta-feira (17). As primeiras 100 pessoas que forem vestindo verde receberão um brinde, mas, calma, se você não fizer parte deste grupo, ainda terá chances de ganhar, já que a casa também irá sortear vouchers de consumo para quem consumir durante a noite. A festa contará com um DJ e a bebida exclusiva da data, o Irish Mule (R$ 30), que leva uísque irlandês, suco de limão, xarope de açúcar, espuma de gengibre e hortelã. A entrada é gratuita e o evento começa às 18h.

Onde: Rua Mourato Coelho, 540, Pinheiros. 4115-9539 17/03. às 18h

Vila Paulistânia

Esta festa de St. Patrick’s Day do Vila Paulistânia está liberada pra você curtir com seu amigo de quatro patas - já que o local é pet friendly. Ali você poderá tomar bastante chope verde e assistir a apresentações de gaita de fole e shows de rock nos dias 17 e 18 de março. Os ingressos, que dão direito a 1 mesa para 4 pessoas, além de cartolas, tirantes e copos calderetas para cada integrante e 8 litros de chope pilsen, custam R$ 392.

Onde: Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 1469, Jurubatuba. 3405-7000 17/03. das 18h à 0h; 18/03. das 14h à 0h

Bar Charles Edward

3 shows das bandas de rock e pop-rock, Relive, Caaru e Mach5, serão as estrelas da noite do Bar Charles Edward, do Itaim Bibi, na sexta-feira (17). E quem for com uma peça de roupa verde, ganha uma cerveja Spaten. E para curtir com muito estilo, o bar brindará os 300 primeiros que chegarem com cartolas temáticas. Os drinks da casa vão de R$ 28, como o Cuba Libre, a R$ 50, que é o preço do Tropical Tanqueray. Já o menu de petiscos conta com snacks como bolinho de costela (R$ 41), dadinhos de tapioca (R$ 32), mini coxinhas (R$ 39), entre outros.

Onde: Rua Miriti, s/n, Itaim Bibi. 3079-2804. 17/03. das 18h às 3h30

Republic Pub

A semana do Republic Pub será repleta de muito chope verde, drinks, cervejas, lanches e petiscos, além de shows ao vivo das bandas Shiver, Mach5, Relive, Remake, FMS e Bubbles. De brinde, as 100 primeiras pessoas que chegarem ganharão cartolas para deixar tudo ainda mais divertido. A St. Patrick’s Week acontece até 18 de março e começa a partir das 18h, com entrada a R$ 40.

Onde: Rua Delfina, 110, Vila Madalena. 3814-7493. 17/03 e 18/03, às 18h

Finnegans Pub

A semana de St. Patrick’s no Finnegans segue até o dia 18 com shows de música tradicional irlandesa e o bom e velho rock n’roll. A entrada é de R$ 49,90 e dá direito a um chope verde de 300 ml. Não há compra de ingresso antecipado. No cardápio, você encontra lanches como o Finniburguer salad (hambúrguer, queijo prato, alface, tomate e maioneses - R$30) e o Finnimonster (Dois hambúrgueres, queijo prato, bacon, alface, tomate e maionese).

Onde: R. Cristiano Viana, 358, Pinheiros. 3062-3232. 15/03 a 18/03

3 Brasseurs Brasi

Com rock irlandês, a noite do 3 Brasseurs Brasil começa às 20h30 na unidade Itaim. O chope verde (500 ml R$20) é garantido, assim como as batatas-fritas (R$ 26,90), os dadinhos de tapioca (R$ 34,90), os bolinhos de feijoada (R$ 49,90), entre outras opções do cardápio.

Onde: Rua Jesuíno Arruda, 470, Itaim Bibi. 3167-4145. 17/03, às 20h30

O’Malley’s

O pub tipicamente irlandês, aberto em 1986, fará mais uma vez seu St.Patrick’s Festival, que durará do dia 14 até o dia 18 de março. Várias bandas farão a trilha sonora da casa, como Utraviolet U2 Cover, Fiach O’Connor Trio, Remake, Mach 5, Sondbroder, Arya, Insonica, Cristopher Clark, Fianna Irish Music e Shiver. Para participar do evento, é só chegar, já que não haverá reservas, nem venda antecipada. O Wexford Irish Cream Ale (R$ 35) e o Jameson Tea & Lime (R$ 33) marcam presença na carta de bebidas da festa.

Onde: Alameda Itu, 1529, Jardim Paulista. 3086-0780. 14/03 a 16/03, das 18h às 2h30; 17/03, das 17h às 4h; 18/03, das 12h às 4h