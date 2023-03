Zeppolone da Casa Santa Luzia Foto: Iara Vendrizzi

Domingo, dia 19 de março, é dia de São José, um dos santos mais festejados da Igreja Católica. Um santo que tem um doce especialmente em sua homenagem: a zeppola. Tem quem reconheça a massa choux recheada com creme de confeiteiro como Bolo de São José. Com nome original italiano ou em português bem claro, o que não muda é a tradição atrelada ao doce. Já as versões sobre a sua origem variam bastante...

Os napolitanos acreditam que o doce foi inventado nos mosteiros de Santa Patrícia ou São Gregório. Os sicilianos juram que o doce foi criado como homenagem ao santo por conta de um milagre atribuído a ele: salvar a população local de uma grande seca durante a idade média. Já em Roma, a versão histórica reza que o doce era feito em homenagem aos deuses do vinho e do trigo.

Aqui no Brasil você encontra o doce italiano em qualquer época do ano em alguns endereços especilizados em doces desse país. Outros estabelecimentos, contudo, fazem zeppola apenas na época da festa de São José.

A zeppola pode ser assada ou frita em azeite (os alimentos fritos em azeite são considerados sinais de fartura na cultura gastronômica italiana). Algumas versões do doce são arrematadas com uma cereja no topo. Outras com uma chuva de castanhas torradas e trituradas.

Abaixo você confere três lugares bons para manter a tradição da data ou experimentar o doce pela primeira vez.

TRE BIMBI

Zeppole servidas na Tre Bimbi Foto: Bruno Geraldi

Na doceria e sorveteria especializada em gelatos artesanais, pães de fermentação natural e doces italianos, aberta em dezembro de 2022, a rosquinha de massa choux é frita e finalizada com uma calda bem levinha de mel com castanhas de caju trituradas por cima. Todo dia 19 tem zeppola na Tre Bimbi (R$ 24,90, a unidade de 100g). Neste domingo especialmente festivo, a tradição segue firme e forte. Você pode encomendar o doce para levar para casa na quantidade que quiser ou seguir o costume italiano de pedir o doce em múltiplos de três para honrar, além de José, Maria e Jesus - já que, na Itália, a zeppola é também presente comum no dia dos pais, comemorado no mesmo 19 de março do aniversariante do dia.

Rua Tumiaru, 66, Vila Mariana, tel. 3051-2221. Terça a sexta-feira das 11h às 19h. Sábado e domingo das 10h às 19h

DULCA

Zeppola da Tre Bimbi Foto: Bruno Negrini

Nonno Enrico, patriarca da família à frente da Dulca, foi um grande mantenedor da tradição do doce. No dia 19 de março todo mundo se reunia para festejar São José e também para honrar o costume de fazer um pedido ao dar a primeira mordida nas zeppole servidas na casa. Neste domingo vai ter produção caprichada do doce nas lojas da Dulca. Por ali, o doce tem formato de rosquinha, é frito, polvilhado com açúcar e canela e o creme baunilha vai na cobertura do doce puro, sem adição de castanhas ou cerejas. Mas atenção porque só dá para provar as zeppole da Dulca (R$ 15, a unidade de 70g) entre os dias 14 e 19 de março. Ou seja... amanhã é a última chance do ano.

R. Itacolomi, 639, Higienópolis, tel. 11 4304-5561. Diariamente das 9h às 19h

CASA SANTA LUZIA

O dia de São José é festejado com pompa no supermercado queridinho dos Jardins. A Casa Santa Luzia oferece duas versões do doce italiano entre os dias 14 e 20 de março: individual (R$ 16,80, a unidade de 70g), também vendida em caixa com duas unidades (R$ 33,60, caixa com duas unidades de 70g). E também a versão para ser compartilhada, que recebe o nome de Zeppolone (R$ 83,00 - 410g), que serve até seis pessoas. A Zeppola do Santa Luzia é preparada com massa leve, recheio e cobertura de creme de fava de baunilha e três amarenas (cereja silvestre) por cima.

Alameda Lorena, 1471, tel. 11 3897 5013. Segunda a sábado das 7h30 às 20h30