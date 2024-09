O Moscow Mule e a cerveja têm mais em comum do que se imagina. Além de ser uma bebida refrescante, o drinque teria sido apresentado ao público pela primeira vez junto ao lançamento de uma cerveja de gengibre no Chatham Hotel, em Manhattan, Nova Iorque.

Uma outra versão da história de como surgiu o moscow mule diz que um dos bartenders do hotel queria limpar o estoque de vodka e cerveja de gengibre e, assim, inventou a bebida. Assim teria nascido o drinque à base de vodka, limão e refrigerante de gengibre.

Mas e a espuma de gengibre? Poucos sabem, mas ela é de origem 100% brasileira. Em 2009, por falta de grande disponibilidade de refrigerante de gengibre no Brasil, o bartender Marcelo Serrano incrementou a bebida com uma espuma feita com o tubérculo.

Para ele, o Moscow Mule perfeito deve ter equilíbrio de sabores, com harmonia entre dulçor, acidez, textura e álcool. Ah, e deve vir sempre na caneca de cobre, já que dá um “tchan” a mais no visual.

A receita original é um sucesso mundo afora e, no Brasil, a versão com espuma de gengibre ganhou fama. Além do drinque original, muitos bares passaram a fazer tipos diferentes do drinque, com destilados distintos ou outras frutas, mas sempre mantendo a refrescância do original.

Descubra abaixo as indicações de chefs e bartenders de onde tomar o melhor Moscow Mule de São Paulo e boas opções de suas muitas versões.

Especialistas consultados

Chef Martin Casilli, do Sky Hall Terrace Bar e Sky Hall Garden

Chef Adriana Silvério, do Rendez-Vous Bistrô

Bartender Jessica Oliveira, do Jacarandá Restaurante

Bartender Cris Negreiros, do bar speakeasy Oculto

Arlete Bar & Mercearia

Moscow Mule do Arlete Bar & Mercearia Foto: Arlete Bar & Mercearia/Divulgação

Para o chef Martin Casilli, o melhor Moscow Mule que ele já provou na vida foi no Arlete Bar & Mercearia, que chama London Mule e custa R$ 40. “Lá o Moscow Mule é um espetáculo e o lugar tem boa variedades de sabores no menu”.

Onde

R. Vupabussu, 101 - Pinheiros

@arlete.bar

Bar Astor

Moscow Mule do Bar Astor Foto: Astor/Divulgação

O Moscow Mule queridinho da chef Adriana Silvério, do Rendez-Vous Bistrô, é o do Bar Astor, que custa R$ 45 e leva vodka, cerveja de gengibre, limão e espuma de gengibre. “Gosto muito do ambiente e dos drinques do Bar Astor, na Oscar Freire, em especial o Moscow Mule. O atendimento também é muito bom e os petisquinhos para acompanhar dão um toque especial”.

Onde

R. Oscar Freire, 163 - Jardim Paulista | R. Delfina, 163 - Vila Madalena | Alameda Min. Rocha Azevedo, 72 - Bela Vista | Av. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia

@barastor

Goroh Bar

Beerita Mule, o Moscow Mule do Goroh Bar Foto: Goroh Bar/Divulgação

Para quem adora Moscow Mule, mas quer fugir da tradição, existem bons lugares que servem versões do drinque com gin. Para Jessica Oliveira, bartender do Jacarandá Restaurante, o Goroh Bar, do Jairo Gama, é excelente e faz uma releitura do Moscow Mule com gin, maracujá, espuma de gengibre e jambu que “deixa o drinque muito mais interessante”. Sob o nome “Beerita Mule”, custa R$ 35.

Onde

Rua Padre de Carvalho 739 - Pinheiros

@gorohbar

Casa Rios

Jessica Oliveira também gosta bastante do Moscow Mule da Casa Rios, que leva gin Rubi, que tem uma infusão de frutas vermelhas, blend de limões e com espuma de gengibre e puxuri (uma semente aromática). Na casa, o drinque chama Rios Mule e custa R$ 41.

Onde

R. Itapura, 1327 - Vila Gomes Cardim

@casariosrestaurante

Bar dos Cravos

Já para Cris Negreiros, do bar speakeasy Oculto, o Bar dos Cravos serve uma ótima versão do Moscow Mule com cachaça, vodka, açúcar mascavo e espuma de cupuaçu. Para ela, o drinque cavalo Manco “é ótimo por ser uma versão brasileira do clássico e eu particularmente amo cupuaçu e cachaça”. Ele sai por R$ 38.

Onde

Rua Osório Duque Estrada, 41 - Paraíso

@bardoscravos