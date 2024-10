Padocaria 2024: confira quais são as 25 melhores padarias de São Paulo

Após 17 dias de votação direta do público, a primeira fase da Padocaria-SP na edição de 2024 termina e elege suas 25 padarias finalistas nesta segunda-feira, 7.

Foram cerca de 61 mil votos, dos quais 36 mil válidos – ou seja, que foram confirmados por e-mail ou validação via contas do Google ou da Meta – para cerca de 800 estabelecimentos de toda a cidade.

Para a segunda fase, que acontece entre 11 a 27 de outubro, o Padocaria-SP terá novamente o voto do público e também a participação de um corpo de 25 jurados técnicos. Cada jurado visitará, de maneira incógnita, cinco finalistas e atribuirão sua pontuação para que sejam definidas as campeãs de cada região e a melhor padaria de São Paulo.

Uma das finalistas, a Panetteria ZN Foto: Panetteria ZN

Outro destaque na edição 2024 da Padocaria-SP são as padarias com menção honrosa, fora de competição, que foram três vezes campeões do concurso em uma mesma categoria.

“A menção Hors Concours é uma maneira de valorizar e homenagear os estabelecimentos que conquistaram o tricampeonato e que, portanto, são endereços de excelência na cidade”, diz o jornalista Miguel Icassatti, idealizador do concurso ao lado do chef Eduardo Maya, por meio de nota.

Nesta edição são Hors Concours as padarias Cepam e Merci, respectivamente tricampeãs nas regiões Leste e Oeste, e Estado Luso, que venceu três vezes na categoria Melhor Pãozinho. “Ao instituir essa menção, o Padocaria-SP dá a chance para que outras padarias sejam premiadas. E lembro que essas três padarias seguem concorrendo em todas as outras categorias no Padocaria-SP 2024″, diz Miguel.

Na primeira fase da Padocaria SP, foram escolhidos por meio de voto popular os melhores nas categorias Café, Pãozinho, Pão de Fermentação Natural, Pão na Chapa, Pizza de Padaria, Serviço de Frios, Sonho, Time de Chapeiros e Melhor Padaria de São Paulo. Os vencedores dessas categorias, assim como das melhores padarias por região, serão conhecidos em 5 de novembro.

Confira as padarias finalistas de cada região de São Paulo

ZONA LESTE

Big Pão Express

Casa Nápoles

Nova Trivial

Nova Yara

Vera Cruz

ZONA SUL

Academia do Pão

Bandeirantes 2

Ceci

Europão

Larsol

CENTRO

Amor In Pani

Bella Paulista

Campos Elíseos

Cascatinha

Galeria dos Pães

ZONA OESTE

Casa de Pães Villa Real

Estrela do Butantã

Forno Fecchio

Morgane Boulangerie

Santa Micaela (Morumbi)

ZONA NORTE

Arizona

Condessa

Estado Luso

Pá D’ouro

Panetteria ZN