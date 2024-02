A padaria paulistana, ou simplesmente “padoca”, é uma das instituições da cidade de São Paulo. Por mais que esses estabelecimentos tenham passado por uma grande transformação nos últimos anos, ampliando espaços e partindo para a produção “artesanal”, continua sendo uma paixão de São Paulo pedir um pão na chapa, um pingado e usar esses espaços para conversar sobre tudo que é possível -- até mesmo política, futebol e religião.

Paladar, então, pediu para que chefs de grandes restaurantes de São Paulo escolham as suas “padocas” preferidas. Surgiram as mais variadas opções, indo desde padarias mais modernas, com produção unicamente artesanal, até aquelas que já estão há décadas no mesmo ponto, servindo gerações com seus pãezinhos e cafés. A seguir, confira a lista das padarias preferidas dos chefs e o que eles mais gostam em cada uma delas.

Mari Sciotti (Quincho) | Toulouse

“Adoro padarias artesanais, novidades e quem prioriza processos e ingredientes naturais. Mas eu gosto muito da tradição da padaria paulistana, que tanto representa a cultura dessa cidade que faz parte de quem eu sou. É a padoca paulistana. Eu moro na zona sul, então gosto muito de endereços fora do eixo hype de SP (Pinheiros, Perdizes, Jardins e Itaim) e tenho a minha padaria do coração, que é tradição de final de semana da minha família: a Toulouse, que fica no Campo Belo, e que eu bato ponto todo final de semana. Meu pedido é sempre o mesmo: pão francês com requeijão na chapa (aquele com casquinha) e um belo chocolate do Padre batido gelado. Eu acordo muito cedo, então adoro que às 7hs da manhã já estou lá sendo atendida, na dinâmica das padocas que começam suas produções antes do sol raiar. Padaria clássica, com mais de 25 anos de funcionamento, e segue sendo meu endereço favorito pra um bom café da manhã em família”.

Onde: Rua Gabriele D’Anuzzio, 1241, Campo Belo. 97516-9035. 6h/22h.

Mari Sciotti escolheu a padaria Toulouse, no Campo Belo, como sua "padoca" preferida Foto: Taba Benedicto | Estadão

Salvatore Loi (Modern Mamma Osteria) | Casaria

“Eu gosto muito do Casarìa. Os folhados e principalmente o croissant deles é sensacional! Os pães integrais também são ótimos. Além da casa ser um charme, com diversos ambientes para vários momentos do dia – dá para tomar um café, comer uma refeição, fazer um café da manhã mais reforçado”.

Onde: Rua Haddock Lobo, 1012, Jardim Paulista. 8h/20h.

Telma Shiraishi (Aizomê) | Hakkopan

“Eu gosto muito da Hakkopan. Lá você encontra pães de fermentação natural feitos com muito carinho, com o estilo e o gostinho do Japão. Adoro o shokupan, que é o pão de batata com alho e o sourdough”.

Onde: R. Mário Amaral, 167, Paraíso. 98597-0885. 10h/17h (fecha dom., seg. e ter.).

Tuca Mezzomo (Charco) | Padoca do Maní

“A Padoca do Maní é pertinho de casa e adoro ir no brunch aos finais de semana. Consigo chegar a qualquer hora e come-se muito bem. Minhas indicações são o enroladinho de salsicha e o quiche de cogumelos com abóbora, que me inspirou a criar um dos nossos pratos mais queridos”.

Onde: R. Joaquim Antunes, 138, Jardim Paulistano. 2579-2410. 7h30/19h.

Vitrine de pães de fermentação natural da Padoca do Maní, escolha do chef Tuca Mezzomo Foto: Taba Benedicto/Estadão

André Mifano (Donna) | Nova Leão

“Minha padaria favorita é a Nova Leão, na Rua Leão Coroado, onde era o Vito. Eu adorava ir lá quando o pão francês saia quentinho e eles fatiavam a mortadela na hora para mim. Colocava margarina e tudo derretia. Ficava uma delícia! Ah, e comia isso tomando um copinho de cachaça, pois eles sempre tinham umas versões diferentes por lá”.

Onde: R. das Tabocas, 253, Vila Beatriz. 3814-0900. 6h/22h.

Rodrigo Oliveira (Mocotó) | Padaria Jardim Brasil

“É uma padaria extraordinária que fica no Jardim Brasil. A padaria se chama Jardim Brasil e está lá brilhando há mais de 60 anos. Foi construída por uma família portuguesa que toca o estabelecimento com zelo e primor. Está sempre sendo reformada e modificada não só no físico mas no receituário. Lá você encontra pão de mandioca, tem um almoço delicioso e se você tirá-la ela do Jardim Brasil e colocá-la na Vila Nova Conceição, não destoaria em nada. O imperdível de lá é o pão de mandioca na chapa com pingado. É fabuloso. Os pães de queijo, pizzas, salgados e bolos não ficam para trás”.

Onde: Av. Jardim Japão, 1298, Jardim Brasil. 2201-9434. 6h/22h.

José Guerra (Dalva e Dito) | Galeria dos Pães

Uma padaria que gosto muito é a Galeria dos Pães. Lá eles servem uma comida muito boa e clássicos bem feitos. Um dos meus favoritos é o pão na chapa.

Onde: R. Estados Unidos, 1645, Jardim América. 3064-5900. 24 horas.

A Galeria dos Pães conta com atendimento 24 horas Foto: Evelson de Freitas/Estadão

Adriana Silvério (Rendez-vous) | Bella Paulista e Villa Grano

“Gosto de duas padarias: a Bella Paulista, que tem uma variedade enorme no cardápio, com buffet completo, sopas, pizzas e doces, além de funcionar 24 horas, todos os dias; e a Villa Grano, bem aconchegante e confortável, com diversidade de salgados e doces, além do buffet incrível e o horário de funcionamento, que também é um diferencial”.

Onde: Bella Paulista: R. Haddock Lobo, 354, Cerqueira César. 3214-3347. 24 horas. Villa Grano: R. Borges Lagoa, 371, Vila Clementino. 5083-5215. 6h/22h30.

Denis Watanabe (Watanabe Restaurante) | Galeria dos Pães

“Indico a Galeria dos Pães! Por conta da nossa rotina ser corrida, com horários muito específicos, fica complicado ir em lugares diferentes para tomar ou comer algo durante a madrugada, e lá funciona 24 horas, então, atende perfeitamente”.

Onde: R. Estados Unidos, 1645, Jardim América. 3064-5900. 24 horas.

Marco Aurélio Sena (Tantin) | CPL

“Sem pensar muito, respondo: CPL. Além de ter uma memória afetiva, para mim, eles têm o melhor pão de queijo com requeijão na chapa que existe. Mas também vale comer o pão de queijo sozinho”.

Onde: R. João Moura, 565, Pinheiros. 3081-4338. 6h/22h.

Thiago Morais (Ki-Mukeka) | Julice

“Eu gosto da Julice Padaria. Eles têm pães artesanais super saborosos e um brunch bem servido. O ambiente é muito aconchegante com atendimento super acolhedor. Além disso, o croissant de lá é um dos melhores que já comi”.

Onde: R. Dep. Lacerda Franco, 536, Pinheiros. 3097-9162. 8h/17h.