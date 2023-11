Pão de queijo frito: o cúmulo da gordice enobrecida por chefs famosos

“Quem inventou isso aqui deveria ser preso”. Não, Oscar Bosch não falou a sério, mas há quase dois anos, desde a inauguração do Donna, é refém do pão de queijo de André Mifano. “Eu entro lá e todo mundo já sabe: ‘marcha um pão de queijo!’”, confessa o catalão.

Em homenagem à irresistível gordice do amigo, o chef do Tanit e do Nit criou a própria versão para seu novo restaurante, o Cala del Tanit, no Itaim Bibi. “Na Espanha tem uma tapa típica de Mallorca que é uma fatia de pão, queijo marrom da região, sobrasada, que é um patê de porco com páprica, e forno. O queijo derrete um pouquinho, você tira e joga mel. É uma combinação que eu gosto muito e que resumi no pão de queijo”.

Em formato de donut, o pão de queijo do Cala é frito e besuntado com mel e maionese de sobrasada. Foto: Pedro Ferrarezzi

Deu para sentir o drama? Com cara de donut, a rosquinha de queijo meia cura é frita, besuntada com mel, pintada com maionese do embutido espanhol, enfeitada com brotinhos e levada correndo à mesa, para ser devorada ainda quentíssima (R$ 39, duas unidades).

Mifano, para sorte dele mesmo, foi um dos primeiros a provar o tributo. Lisonjeado, além de palavrões, soltou: “É delicioso, além de ser lindo demais”. Com aparência mais convencional, sua receita tampouco peca pela estética.

Pioneiro, o pão de queijo frito do Donna leva queijo da Serra da Canastra e é servido com goiabada. Foto: Bruno Geraldi

Em contrapartida, o pãozinho não nasceu do desejo de combinar sabores, como a do Cala: “Um dia, bem antes de abrir nos Jardins, eu estava testando pães de queijo e vi que a fritadeira estava ligada. Pensei: ‘O que acontece se eu jogar aqui?’”. O resultado, bem diferente de quando assado, foi uma viagem sem volta.

Feito com queijo da Serra da Canastra, no Donna ele não é recheado, mas de tão cremoso que fica por dentro, parece, e é servido com goiabada (R$ 38 a porção com 5 unidades). “Fica crocante por fora e, por incrível que pareça, mais leve, porque o calor intenso faz o ar dentro dele expandir muito mais rápido que no forno”, explica André.

Serviço

Cala del Tanit – R. Pais de Araújo, 147, Itaim Bibi. Ter. a sex., das 12h às 16h e das 19h às 00h; sáb., das 12h às 17h e das 19h às 00h; dom., das 12h às 17h · (11) 3167-7139

Donna - R. Peixoto Gomide, 1815, Jardim Paulista. Seg. a qui., das 19h às 22h45; sex., das 19h às 23h30; sáb., das 13h às 16h e das 19h30 às 23h. Tel.: (11) 97593-9047