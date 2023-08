A gastronomia do Brasil é uma verdadeira miscelânea, para criar novos pratos, se bebe de vários outros países, e a chef Paola Carosella decidiu fazer o mesmo e trazer uma empanada que é a cara do Brasil.

No La Guapa, a profissional criou a 15ª empanada do cardápio que mantém a alma latino-americana e leva carnes bovina e suína, tomate, mussarela, cebola, orégano, alho, pimenta-calabresa, manjericão e azeite em seu recheio, inspirada no molho bolonhesa. O nome? Sofia, em homenagem à famosa atriz do cinema italiano Sophia Loren.

O quitute já está disponível em todas as unidades da La Guapa pelo preço de R$ 12,50 e no aplicativo de entrega da marca.

Serviço

Alphaville: Av. Copacabana, 325. (11)4858-0226. Seg. à sex.(10h às 22h) e sáb a dom. (12h às 22h)

Augusta: Rua Antônio Carlos, 302B. (11)3288-1378. Seg. à sex.(10h às 22h) e sáb a dom. (12h às 22h)

Berrini: R. Flórida, 1602. (11)5102-2225. Seg. à sex.(10h às 22h) e sáb e dom. (12h às 22h)

Centro: R. Major Sertório, 120. (11)3159-4465. Seg. à sex.(10h às 22h) e sáb e dom. (11h às 22h)

Itaim: R. Bandeira Paulista, 446. (11)3079-2631. Seg. à sex.(10h às 22h), sáb. (12h às 22h) e fechado aos domingos

Jardins: Al. Lorena, 1501. (11)3062-7396. Seg. a sáb.(10h30 às 21h45) e dom. (11h30 às 19h45)

Jardins 2: Al. Itu, 513. (11)2096-5854. Seg. a dom.(12h às 18h)

Liberdade: R. Américo de Campos, 84. (11)3207-9452. Seg. à sex.(10h às 22h) e sáb e dom. (12h às 22h)

Perdizes: R. Dr. Cândido Espinheira, 338. (11)3834-7313. Seg. à sex.(10h às 22h) e sáb e dom. (12h às 22h)

Pinheiros: R. dos Pinheiros, 248b. (11)3061-3661. Seg. à sex.(10h às 22h) e sáb e dom. (12h às 22h)

Santana: Av. Braz Leme, 2389. (11)2976-1484. Seg. à sex.(10h às 22h) e sáb e dom. (12h às 22h)

Shopping Center Norte: Shopping Center Norte - Piso térreo. (11)2252-4409. Seg. a sáb.(10h às 22h) e dom. (12h às 20h)

Shopping Cidade Jardim: Shopping Cidade Jardim - 3º Piso. (11)3198-9476. Seg. a sáb.(10h às 22h) e dom. (12h às 20h)

Shopping Eldorado: Shopping Eldorado - Piso térreo. (11)4395-6001. Seg. a sáb.(10h às 22h) e dom. (12h às 20h)

Shopping Higienópolis: Shopping Pátio Higienópolis - Piso Pacaembu. (11)3823-2973. Seg. a sáb.(10h às 22h) e dom. (12h às 20h)

Shopping Jardim Sul: Shopping Jardim Sul - 2º piso. (11)4130-1082. Seg. a sáb.(10h às 22h) e dom. (12h às 22h)

Tatuapé: Rua Itapura, 1392. (11)2091-5528. Seg. a sáb.(10h às 22h) e dom. (12h às 22h)

Vila Leopoldina: R. Carlos Weber, 754. (11)3835-6008. Seg. a sáb.(10h às 22h) e dom. (12h às 22h)

Vila Olímpia: Av. Dr. Cardoso de Melo, 1686. (11)3849-2865. Seg. à sex.(10h às 22h), sáb. (12h às 22h) e fechado aos domingos

Bauru: R. Gustavo Maciel, 26-60 - Jardim Estoril IV. (14)3227-8122. Seg. a sáb.(10h às 22h) e dom. (12h às 22h)

Belo Horizonte: R. Sergipe, 1221 - Savassi. (31)3653-5899. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (12h às 22h)

Brasília: 115 Asa Sul, bloco B, loja 18. (61)3686-2152. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (12h às 22h)

Campinas: R. Coronel Quirino, 1206 - Cambuí. (19)3253-0908. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (12h às 22h)

Curitiba: Al. Dr. Carlos de Carvalho, 1430. (41)3044-1307. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (10h às 22h)

Granja Viana: Rodovia Raposo Tavares, km 22,6. (11)2898- 6088. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (12h às 22h)

Guarulhos: R. Josephina Mandotti, 307 - Jardim Maia. (11)2443-4332. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (12h às 22h)

Jundiaí: Rua do Retiro, nº 848 - Vila Virgínia. (11)4521-9949. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (12h às 22h)

Nova Lima: R. Min. Orozimbo Nonato, 215 - Vila da Serra. (31)2581-8643. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (12h às 22h)

Ribeirão Preto: Av. Sumaré, 435 - Jardim Sumaré. (16)3911-4101. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (12h às 22h)

Santo André: R. das Figueiras, 597. (11)2324-1886. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (12h às 22h)

Santos: Rua Guaiaó, 143, Aparecida, Santos. (13)3273-2964. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (12h às 22h)

São José dos Campos: Av. Cassiano Ricardo, 319, Jd. Aquarius. (12)3922-2030. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (12h às 22h)

Shopping Iguatemi Brasília: Shopping Iguatemi Brasília - Piso térreo. (61)3081-0344. Seg. a sáb.(10h às 22h) e dom. (12h às 22h)

Shopping Iguatemi Campinas: Shopping Iguatemi Campinas - 1º piso. (19)3500-0465. Seg. a sáb.(10h às 22h) e dom. (12h às 20h)

Sorocaba: Rua João Wagner Wey, 385. (15)3222-9612. Seg. a sex.(10h às 22h) e sáb. e dom. (12h às 22h)