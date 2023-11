Pizza Caprese servida na Pizzaria Bráz, eleita uma das dez melhores do mundo Foto: Livia Wu

Na última quinta-feira, a pizzaria Bráz conquistou a 4ª posição no ranking do mais importante guia italiano do setor. O 50 Top World Artisan Pizza Chains 2023, realizado na cidade de Nápoles, na Itália, elege as melhores redes de pizzarias artesanais do mundo.

Em primeiro lugar na lista, está a Grosso Napoletano, uma das principais referências da pizza napolitana. A segunda posição ficou com a pizzaria Da Michele, outra representante napolitana no ranking, seguida pelo italiano Big Mamma Group.

A premiação é dedicada aos negócios com pelo menos quatro endereços no país de origem ou fora dele. Os mais de 100 juízes anônimos visitam os restaurantes em dupla, pagam a própria conta e seguem uma série de critérios para atribuir os pontos.

“É uma grande honra receber o reconhecimento deste que é o mais antigo e principal ranking de pizzarias do mundo”, diz Camila Prado, responsável pela experiência Bráz.

