Na próxima terça (10), a partir das 19h, o chef e assador argentino Alejandro Roth recebe no restaurante Parrillita Carnes y Algo Más!, no Cambuci, os chefs Chico Mancuso, do Rincon Escondido, Santi Roig, do Grindhouse Braserito, e Ricardo Michel, da Rotiseria Argentina, para o “Ocho Manos”, um jantar com versões autorais de clássicos argentinos.

Com seis etapas, o menu-degustação (R$ 399, por pessoa) inclui sugestões como o montadito de morcilla com cebola crispy, o niguiri de Denver com molleja, além dos sorrentinos, massa fresca tipicamente portenha com recheio de ricota, parmesão, limão-siciliano e hortelã, ao molho funghi patagônico.

O menu será harmonizado com rótulos da Bodega Trivento, vinícola localizada em Mendoza, na Argentina. Ingressos disponíveis pelo site do Rincon Escondido.

Serviço:

PUBLICIDADE

Ocho Manos

data: 10 de setembro (terça)

horário: das 19h às 22h

Parrillita Carnes y Algo Más!

Av. Lins de Vasconcelos, 988 - Cambuci