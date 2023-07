Restaurante Incêndio recebe Jefferson Rueda, Lucas Corazza e mais chefs em evento especial

Mais recente empreitada do chef peruano Renzo Garibaldi com o sócio Guilherme Mora em São Paulo, o restaurante Incêndio será palco do ‘Em caso de incêndio, fique!’, uma experiência única na qual será possível experimentar excelente gastronomia feita por um time de chefs que são referência em preparos no fogo. Tudo em clima descontraído e democrático. O evento acontecerá no dia 18 de julho, a partir das 17h (não é necessário fazer reserva).

No comando do fogo no Incêndio estarão o anfitrião Renzo Garibaldi, o chef-executivo da casa Victor Cabanas, Jeffeson Rueda (A Casa do Porco - SP), Tuca Mezzomo (Charco - SP), Priscila Deus (Pobre Juan - SP), Beethoven Picui (Quintal do Picuí - PE), Saulo Jennings (Casa do Saulo - PA), a dupla Newton Rique e Pepo Figueiredo (Clan BBQ - RJ), Marcelo Malta (Malta e Sabor Doc - RJ) e Lucas Corazza, confeiteiro que se encarregará da sobremesa.

Renzo Garibaldi é o chef do restaurante Incêndio Foto: Lis Tasa

Será uma oportunidade única de presenciar esses profissionais dividindo a cozinha para apresentar um cardápio em que cada um vai assinar uma receita, totalizando dez pratos servidos a valores que vão de R$ 35 a R$ 50 (porção degustação). A proposta é que os clientes peçam os diferentes pratos para compartilhar à mesa, criando seu próprio menu degustação, no qual não há regras de sequência nem de combinações. Vale experimentar tudo – e repetir o que mais gostar. A única recomendação é que a pessoa prove logo seus preferidos, pois conforme os insumos forem acabando, as sugestões especiais vão saindo do cardápio. Para acompanhar, haverá uma caprichada seleção de vinhos em taça (valores a partir de R$ 15).

A ideia do evento nasceu do conceito primordial do Incêndio, que é oferecer ótima gastronomia, que prioriza o preparo no fogo, de forma acessível e em clima informal, para todos compartilhem não apenas as receitas, mas também bons momentos ao redor da mesa.

Serviço ‘Em caso de incêndio, fique’

Data: Dia 18 de julho, a partir das 17h (não é necessário fazer reserva)

Local: Restaurante Incêndio - Rua dos Pinheiros 808 – Pinheiros. São Paulo (SP). Tel.: (11) 3062-4209.