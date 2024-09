Restaurante no Copan, Paloma recebe chef do Lardo para jantar especial

O chef no comando da comida de pegada sazonal do Lardo, bar e sebo na Pompéia, invade a cozinha do Paloma, diariamente comandada por Gabi Guerriero, para preparar ao seu lado um menu inédito na noite do dia 1 de outubro, terça-feira, a partir das 19h.

Antes de tornar-se o responsável pelos acepipes do charmoso bar e sebo em outubro do ano passado, Pedro Forato, formado pela Le Cordon Bleu Londres, passou oito anos em Lisboa, Portugal, como parte da equipe do Prado Restaurante e posteriormente no comando da cozinha do Prado Wine Bar.

Ambiente do Paloma, no Copan Foto: Pedro Ferrarezzi

Junto de Gabi, prepara receitas como o lagostim selado, servido com nameko, caldo de cogumelos, lardo e pickles de yacon (R$ 64) e o spaghetti com molho à base de queijo pecorino, pimenta e nori e finalizado com chilli crispy e gergelim (R$ 56)

Para a sobremesa, as sugestões dos chefs são o sorbet de jabuticaba, compota de casca de jabuticaba, coentro selvagem e merengue de rosas (R$ 32) e o baba au Jerez (R$ 39), servido com queijo mascarpone, conserva de laranja com gengibre e amêndoas tostada com flor de laranjeira.

Ao todo, oito receitas especiais serão servidas unicamente nesta noite.

Serviço – Paloma

Endereço: Avenida Ipiranga, 200 – Copan (lojas 67 e 68) – República

Quando? Terça-feira, 1º de outubro, das 19h às 23h

Reservas via GetIn

Instagram: @paloma___sp