Saiba quais são os restaurantes estrelados da Espanha

Desde a noite de 28 de novembro, os restaurantes Disfrutar (Barcelona) e Noor (Córdoba) integram o pódio de restaurantes com três estrelas Michelin. Ao todo são 13 no país, incluindo Arzak (que mantém os astros desde 1989), Diverxo (desde 2013) e Lasarte (desde 2017).

Em entrevistas, o chef deste último, Martín Berasategui, desabafou: “O que seria de nós se Michelin não existisse na Espanha?”. Talvez seja coisa de quem já acumula 12 estrelas. Ou de quem acaba de ter “a melhor comida de sua vida”, no caso, no novíssimo triplamente estrelado, Disfrutar.

A saber, 75% das três estrelas são definidas como cozinha criativa. O restaurante Venta Moncalvillo, em La Rioja, é o único a integrar a lista de novos duplamente abrilhantados na edição 2024.

Estabelecimentos de culinária tradicional, como o La Posada de Agüeda (Valência), concentram-se sobretudo entre os Bib Gourmands, quem somam 229 menções (dos quais 23 são novos). Nesta categoria a regra é oferecer qualquer tipo de cozinha que prime pela boa relação qualidade/preço e tenha menu completo ao almoço ou ao jantar.

De volta aos estrelados, informação relevante: é impossível comer em um restaurante deles por menos de € 35. No entanto, com tal valor come-se no L’Antic Moli (Ulldecona) e no Silabario (Vigo). Outros oito uma estrela têm menu em torno de € 60. Endereços que ostentam três astros, por sua vez, ultrapassam os € 100, sendo o mais caro, o madrilenho Diverxo (€ 365 sem bebidas).

Resumindo o guia em números, a seleção 2024 distingue 15 estabelecimentos com três estrelas (2 novos), 32 com duas estrelas (apenas um novo), 225 com uma estrela (sendo 31 novos) e 12 estrelas verdes.

Na mesma edição, Josep Josep Pitu Roca, do El Celler de Can Roca (Girona), ficou com o prêmio especial de sommelier 2024, a chef Martina Puigvert, do dois estrelas Les Cols (em Olot), o de jovem chef e, aos 81 anos, Juan Mari Arzak, o de chef mentor. Vale dizer que a noite da premiação só acontece em março de 2024, em Barcelona.