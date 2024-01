Será que o sorvete da Tem Umami Vale o Feed?

Aniversário de 470 anos de São Paulo. Que tal unir a fome com a vontade de comer e dar um pulinho no edifício Copan, um dos cartões postais da cidade, para um passeio gastronômico? Por lá, você vai encontrar bares, como o da Dona Onça e o Paloma, que é dedicado aos vinhos, restaurantes, como o Cuia Café, que fique dentro da livraria Mega Fauna, ente outras opções. Dessa vez, nosso destino foi a sorveteria da Tem Umami, que abriu as portas há menos de um ano e está bombando nas redes sociais.

Sua especialidade é o sorvete soft, aquele de máquina, só que feito de maneira artesanal - coisa que eles sinalizam com orgulho, em letras garrafas na parede da sorveteria: “é sorvete mesmo, não gordura hidrogenada com açúcar”.

De cara, dá para entender porque o sorvete faz tanto sucesso nas redes: a casquinha, cuja versão completa vem sempre com toppings, é mesmo de comer com olhos. Mas será mesmo que o sabor faz valer o feed? É isso o que a repórter que vos fala tratou de conferir.

Os sabores variam a cada dia - e geralmente a casa anuncia no Instagram quais as opções da vez. No dia da visita do Paladar, eram duas: pistache e morango orgânico. E já que pistache também está em alta (mas, olhe só, sou team pistache muito antes de virar modinha), fomos nele.

PUBLICIDADE

Além da massa de pistache, saborosa e com suave dulçor (que não deixa a sobremesa ficar enjoativa), a versão completa do sorvete (dá para pedir só a massa, se você preferir) veio banhada em ganache de pistache e salpicada com mais pistache por cima. A casquinha que acomoda tudo isso, de fubá orgânico, é crocante e muito saborosa e faz toda a diferença.

Portanto, a boa notícia é que o sorvete da Tem Umami vale, sim, o feed. Só não deu para registrar o combo Copan + casquinha, porque o edifício, pena, está em reforma e parcialmente coberto.

Serviço

Tem Umami

Onde: Copan - Av. Ipiranga, 200

PUBLICIDADE

Funcionamento: 12h/20h (dom. 12h/18h; fecha 2ª e 3ª)