Sorvetes inéditos celebram primeiro aniversário da Mag Market

Não é collab, é encontro de almas. Tássia Magalhães e Julia Canu se conheceram há dois anos, em Lyon, onde a última mantém duas sorveterias, a Unico e a Fresco. Junto ao marido baiano, ela prepara sorvetes autorais com menos gordura do que a “glace” francesa, menos açúcar do que o “gelato” italiano e todo tipo de ervas, frutos e verduras orgânicos locais.

Para matar a saudade e celebrar o primeiro ano do Mag Market, Tássia convidou a amiga de passagem por São Paulo para criar dois sabores especiais: pão e cold brew com laranja.

O pão de fermentação natural da casa, fatiado e grelhado virou uma farofa infusionada no leite por 24 horas: “Quando você coloca o sorvete na boca, parece que é uma tartine de pão com manteiga”, diz Julia.

Sorvete de pão com massa folhada é destaque no mês de fevereiro na Mag Market, no Itaim. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO/ ESTADAO

Uma “quenelle” (uma bolinha de forma ovalada) dele vai parar sobre um cubo de croissant recheado com creme sedoso e abaunilhado de confeiteiro, antes de ser salpicada com crocante de macadâmia, croûton e florzinhas (R$ 20).

Já o vegano de café extraído a frio com laranja, coroa uma tortinha de ganache de matcha e café, junto a flores e folhinhas de menta (R$ 28). “É um sorbet que vai muito bem com o bolo de chocolate da Tássia, é perfeito. Quem não gosta de matcha tem que saber isso”, avisa a sorveteira de origem corsa.

“Primeiro a gente pensou em um sorvete de croissant, mas de repente já era isso: pão e café, bem esse símbolo de padaria, já que a Mag é uma padaria, né?”. A interrogação final da chef Tássia não é retórica: a Mag é uma mistura de café-boulangerie-doceria difícil de ser definida.

Tortinha de matcha com café e sorbet de cold brew com laranja fica em cartaz até o final do mês no Itaim. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO/ ESTADAO

É também um dos lugares mais charmosos da capital paulista para um docinho de chef (no caso, a do premiado Nelita, no Baixo Pinheiros), café de origem coado com precisão e para comprar pães, granolas e croissants a qualquer hora do dia.

Curiosamente, Julia e Tiago sofrem a mesma hesitação na hora de rotular sua Minnà, uma esquina no centro lionês que faz o flan mais famoso da cidade, sem deixar uma confeitaria mais elaborada de lado e ainda serve sopas e folhados salgados o dia todo.

Acabados os testes, Julia não aguentou: “Seu café é bom, vamos fazer affogato?”. Não era uma proposta. Quando Tássia pensou em responder, a convidada já estava na máquina de café tirando um espresso... Resultado? O cafezinho com sorvete (R$ 25) está no menu.

A dona da casa deu o seu pulinho. Subiu à cozinha e voltou com um copinho de sorvete enfeitado com mini pétalas variadas: “Achei melhor a gente servir só o sorvete também (R$ 18 a porção de cada sabor”.

Julia Canu e Tássia Magalhães, com copinho de sorvete de pão, são reponsáveis pelas sobremesas de aniversário da Mag Market. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO/ ESTADAO

Risadas, colheradas e ideias mirabolantes depois, as doceiras entraram no clima dos festejos de aniversário. E no mood não é proibido sonhar. “E se a gente tiver uma coisa nossa? Já pensou?”, disparou a corsa.

Por coisa é de se pensar que ela pode sofrer o mesmo dilema de identidade da Mag e da Minnà e, com um toque a mais, ser um café-padaria-confeitaria-sorveteria-delicatessen ou simplesmente um lar de deliciosidades bem-executadas.

Antes do devaneio se concretizar, vale lembrar que as criações com sorvetes ficam em cartaz por tempo limitado, de hoje até o final de fevereiro.

Mag Market

R. Dr. Renato Paes de Barros, 433, Itaim Bibi. Ter. a dom., das 09h às 19h. Tel.: (11) 95609-8598