Os clientes do Miya Wine Bar podem esperar por novidades a partir de terça-feira, 2 de maio. As novidades começam pelo cardápio da casa, que acaba de ser reformulado pelo chef Flávio Miyamura. Em um passeio ao longo de sua carreira, ele resgatou suas receitas de maior sucesso e as fez ingressar no novo menu.

Os pratos receberam pequenas adaptações do chef. Entre as opções para compartilhar, o novo menu oferece como destaque as arepas com ragu de carne, milho e coentro (R$ 45), com duas unidades.

Além da especialidade venezuelana, o crostini ao forno com muçarela de búfala e jamón serrano (R$ 45) aparece no cardápio ao lado das deliciosas croquetas de bacalhau (R$ 54 a porção de seis unidades), que chegam à mesa servidas com maionese de limão, do escabeche de mexilhões acompanhado de chips de batata (R$ 69), do tradicional queijo brie empanado com mel e torradas (R$ 45) e das suculentas asinhas de frango crocantes acompanhadas de maionese de lemon pepper (R$ 54 a porção de quatro unidades).

Na seção de pratos principais, três novas opções: a paleta de leitão assada lentamente com caldo de carne e toque de tucupi negro, acompanha creme de milho (R$ 69), o cozido de favas, que leva chorizo, pancetta e linguiça defumada em sua composição (R$ 65), e, por fim, o prato de frutos do mar grelhados, composto de vieira, lula e camarão, servidos com purê de couve-flor e molho bisque de camarão (R$ 99).

Miya Wine Bar traz novo menu, acompanhado de boa carta de vinhos Foto: Danilo Giunchetti

A rabanada com sorvete de baunilha, calda de especiarias e geleia (R$ 38) é a opção que chega para compor o menu de sobremesas. Todos os pratos do cardápio recebem uma sugestão de vinho que se harmoniza com o prato.

Os clientes também podem bebericar um dos novos drinques que levam o vinho como base. Entre eles estão o aperol spritz (R$ 32), o clericot (R$ 55), o kir royal (R$ 34), o bellini (R$ 29) e o mimosa (R$ 29).

Terça da Sangria

Outra notícia é o lançamento da “Terça da Sangria”, que entrará na programação da casa exclusivamente nos meses de maio e junho. Os apreciadores da bebida, a partir da primeira semana de maio, às terças-feiras, terão um dia especialmente dedicado a ela.

A sangria é um clássico espanhol, deliciosamente refrescante, que recebe entre os principais ingredientes o vinho, tinto ou branco, e as frutas frescas. Os clientes que participarem das noites animadas no wine bar contarão com open de sangria taça (R$ 55).

Novo horário

Além da reformulação no cardápio, o Miya Wine Bar está com um novo horário de funcionamento. A casa, que antes operava de quarta-feira a domingo, agora passa a abrir de terça-feira a sábado.

No domingo 14 de maio, porém, o Miya abrirá excepcionalmente para o almoço especial de comemoração do Dia das Mães.

Serviço

Endereço: Rua Padre Carvalho, 55 - Pinheiros

Telefone: (11) 91624-3540

Horário de funcionamento: De Terça a sexta-feira, das 18h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h.

Capacidade: 36 lugares

Cartão de crédito e débito: Visa, Mastercard

Reservas: 91624-3540