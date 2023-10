Quem nunca viu aqueles filmes norte-americanos de Halloween e ficou com vontade de experimentar a sensação de sair pedindo doces ou travessuras de porta em porta? Acontece que diversos estabelecimentos se uniram para fazer esta experiência acontecer. A única diferença é que não será de casa em casa, mas sim, de loja em loja.

Nos dias 21 e 22 de outubro, das 12h às 16h, Abrakadabra, Aropar, Aya Pitaya, B. Lem, Brechó do Sub (apenas sábado), Casa Ocre, Cervejaria Zuraffa, Don Grano (apenas sábado), Donuts Damari, Estela Passoni (apenas sábado), Fazemos Pão (apenas sábado), Gift Shop Pinheiros, Goiaba Urbana, Gumi Lab, Influx Pinheiros (apenas sábado), Kopenhagen, La Taqueria Saborosa, Le Jazz Boulangerie, Livo, Low BBQ (apenas sábado), Mica Chocolates, Sandubinhas, Trenzinho, se unirão para fazer a rota de Trick or Treat.

Com entrada gratuita e direito de levar seu amigo de quatro patas nesta jornada, os participantes receberão um mapa com o caminho para os comércios que darão doces e brindes. Vale lembrar que a rota começa às 12h e termina às 16h, e, dependendo do horário que você for, pode ser que algumas surpresas não estejam mais disponíveis.

Além disso, outras atividades que garantem a diversão dos pequenos e dos adultos são garantidas, já que terá música ao vivo, oficinas, lugares para se maquiar com a temática e a presença da Wandinha para animar a tarde. E, para comer, serão 20 opções de estabelecimentos, como: Amollis Gelato, Ma Mousserie, Oyako Tsukemono, Miquelina Focacceria, Wasabi Japa, Trem Doido, Nanú Gastronomia, Tapas e Paellas, Empanadas do Lalau, Low BBQ, Doce Tarde, Suri Ceviche Bar, La Cuisine Crepes, Tentaciones da Venezuela, Spigas Brasil, Kadu Churros, Nobru Coffe e Donuts, Haya Falafel e o Bar Assombrado.

As atividades estarão acontecendo na Rua dos Pinheiros e na Praça Portugal, e contará com atividades místicas. E, para ver a programação detalhada, separamos todos os acontecimentos e horários para se organizar, confira abaixo:

MÚSICA

Sábado e domingo 12h às 15h: Duo Cau&Lau “Amy Winehouse assombrada”

Sábado e domingo 15h às 19h: Kiu Santana “do além”

Sábado às 16h: invasão da Wandinha! (oferecido por Kopenhagen)

RODA DO CALDEIRÃO ENCANTADO (INFANTIL)

Sábado

11h, 14h30 e 17h: Palhaços Cia Carolipa e Bartô

11h às 18h: oficina de poções mágicas com Renata Farias (até 15 vagas por turma, de hora em hora)

12h30: contação de histórias horripilantes por Cia Carolipa e Bartô

12h às 16h: rota guiada de Trick or Treat com Energitec (saídas às 12h, 13h30, 15h)

Domingo

11h às 18h: oficina de varinhas de bruxa com Renata Farias (até 15 vagas por turma, de hora em hora)

MAQUIADORES AO VIVO

Sábado e domingo

10h às 19h: com Vitória Cruz e Quezia Lino Beauty (oferecido por Livo @livoeyewear)

PRAÇA MÍSTICA DA ALDEIA (na Praça Portugal)

Sábado

10h: caminhada e limpeza da praça com Energitec

10h30: corpo em movimento com Karina Matos

12h às 17h: tirada de tarô

Domingo

12h às 15h: tirada de tarô

15h30 às 19h: sarau místico da Aldeia

FLASH TATTOO (Rua dos Pinheiros, 259, na loja da Goiaba Urbana)

Sábado e domingo

10h às 19h: com Isa Ramos e Loo Galletti

Serviço

Rua dos Pinheiros e Praça Portugal. 21 e 22 de outubro, das 10h às 19h