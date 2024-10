Uma das melhores pizzarias do mundo fica no Campo Belo

O charmoso bairro do Campo Belo, na zona sul de São Paulo, está se tornando uma região cada vez mais conhecida por sua variedade de estabelecimentos gastronômicos de alto nível. E, agora, vai além: a pizzaria Unica se consolidou como um dos principais destinos culinários de São Paulo. E não é sem motivos.

Recentemente, a casa, sob comando de Mauro Clemente, foi premiada no prestigiado ranking global do 50 Top Pizza, colocando o Campo Belo e o Brasil no mapa das melhores pizzas do mundo.

A pizza Salsiccia, Friarielli e Burrata da Unica Pizzeria Foto: Unica Pizzeria/Divulgação

História da Unica Pizzeria

Fundada em 2018, a história da Unica começa com uma busca pela perfeição. “Abrimos a pizzaria depois de muita pesquisa feita no Brasil, na Itália e nos Estados Unidos. Queríamos entregar algo realmente diferente, que tivesse espaço em um mercado tão competitivo,” conta Mauro. A escolha pela pizza napolitana veio naturalmente, unindo simplicidade e autenticidade, norteando as pizzas, coquetéis, entradas, sobremesas e até o serviço.

No final, Mauro encontrou três pilares como os grandes diferenciais da Unica: ingrediente, técnica e cuore, como destaca Mauro. “Somos obsessivos pela escolha dos melhores ingredientes e pela execução impecável das receitas. Isso é o que os clientes percebem”, diz ele. A fachada da pizzaria carrega esse lema, que reflete a essência do negócio.

Na lateral da fachada, a Unica coloca seu lema para que todos possam ler: ingrediente, técnica e cuore Foto: FELIPE CAMARNEIRO

A pizza napolitana é preparada com insumos de alta qualidade, com técnicas trazidas diretamente de Nápoles pelo maestro pizzaiolo Davide Civitiello, mentor da equipe e responsável por garantir que a verdadeira tradição napolitana seja respeitada.

O que pedir na Unica Pizzeria?

De entrada, vale pedir os Arancinis (bolinhos crocantes de risotto recheados de linguiça e friarielli napolitano) e a Tris di Montanara, uma massinha de pizza frita.

Aliás, uma das preocupações da casa é trabalhar bem com suas entradas e frituras. Mauro faz questão de ressaltar a inovação. “Nossas frituras são preparadas com um produto italiano inovador e natural, que melhora a qualidade sensorial e é mais saudável que os óleos convencionais.”

A casa também conta com uma massa sem glúten, feita com uma farinha italiana especial, que já conquistou clientes.

Na hora de escolher a redonda da Unica Pizzeria, dá para ir por dois caminhos. De um lado, clássicos como a sempre certeira Margherita (molho de tomate, mozzarella di búfala e manjericão), Marinara (molho de tomate, alho fatiado, orégano siciliano e manjericão) e a Diavola (molho de tomate, mozzarella fiordilatte e salame italiano picante).

Mas dá para ir em caminhos mais ousados -- e ainda mais saborosos. A casa tem, de opção, a deliciosa Mortadella e Limone (mozzarella fiordilatte, limão siciliano, mortadella italiana, pistache, pimenta preta e manjericão), a Tartufata (fonduta de pecorino romano, linguiça fresca e salsa de trufa negra) e a Burrata e Pesto (molho de tomate, tomatinhos vermelhos e amarelos, creme fresco da burrata, pesto genovese, lascas de grana padano e manjericão).





Reconhecimento internacional

O reconhecimento internacional foi um divisor de águas para a Unica. Para Mauro, ser premiado é mais do que uma conquista, é uma responsabilidade. “Ser reconhecido pelo nosso trabalho traz a certeza de que estamos no caminho certo. Nos mantém motivados a continuar oferecendo o melhor, sempre com a responsabilidade de estarmos à altura dos reconhecimentos”, diz. Como diz Sei Shiroma, é o momento de maior comprometimento.

Em São Paulo, uma cidade com tantas opções gastronômicas, se destacar é um desafio constante. Mauro reconhece isso e enxerga a diferenciação como um trabalho contínuo. “Não paramos de pesquisar sobre pizza, mercado e hospitalidade. É assim que conseguimos manter o interesse dos nossos clientes e continuar inovando”, afirma. A certificação pela Associação da Verdadeira Pizza Napoletana (AVPN) também garante que a Unica siga fiel às tradições, sem perder de vista a modernidade e novas necessidades.

Para o futuro, a visão de Mauro é clara: continuar elevando o padrão que já trouxe tantos reconhecimentos. “O principal agora é aumentar nossa exigência. Foi essa busca pela qualidade que nos colocou entre as cem melhores pizzarias do mundo”, comenta. E para ele, o sucesso da Unica está diretamente ligado à satisfação dos clientes, acima de qualquer prêmio ou ranking. “Queremos que as pessoas saiam daqui satisfeitas e tenham prazer em nos indicar. O que importa é a experiência que oferecemos”, diz Mauro.