Trufas e vinho soam como uma boa combinação para você? Para o Eataly São Paulo também. Até o dia 3 de setembro, 4 restaurantes do complexo farão diversos pratos usando a iguaria harmonizada com vinho. Além disso, o próprio mercado estará com promoções especiais durante todo o período com até 30% off nas compras de produtos trufados e, a cada final de semana, dois vinhos da adega também estarão com valores promocionais.

O Pasta & Pizza prepara o Mezzaluna ai tartufo, uma massa fresca recheada com mozzarella de búfala e trufas, finalizada em molho manteiga, alho negro e manjericão Foto: Index Conectada | Pasta & Pizza

O Pasta & Pizza prepara o Mezzaluna ai tartufo, uma massa fresca recheada com mozzarella de búfala e trufas, finalizada em molho manteiga, alho negro e manjericão, por R$ 72.

Já o Bistecca serve um rigatoni ao molho funghi, gratinado com queijo Grana Padano e mozzarella de búfala, salsa trufada e carne grelhada Foto: Index Conectada | Bistecca

Já o Bistecca serve um rigatoni ao molho funghi, gratinado com queijo Grana Padano e mozzarella de búfala, salsa trufada e carne grelhada, por R$ 109.

Na Trattoria Italia, por sua vez, o prato é o Parpadelle, gamberi e tartufo (massa fresca longa com camarões salteados, molho panna, bisque, ciboulette e salsa trufada) Foto: Index Conectada | Trattoria Italia

Na Trattoria Italia, por sua vez, o prato é o Parpadelle, gamberi e tartufo (massa fresca longa com camarões salteados, molho panna, bisque, ciboulette e salsa trufada) por R$ 112.

Além das ofertas, os restaurantes do complexo idealizam pratos com trufas harmonizados com a bebida alcoólica até 3 de setembro Foto: Index Conectada | Brace Bar & Griglia

O Brace Bar & Griglia também participa do projeto com um menu degustação (R$ 178) que tem um prato principal de cupim assado com purê de batatas, molho demi glace, legumes assados, gremolata trufada e trufa negra fresca laminada e a sobremesa Cacao, frutto della passione e tartufo, que é composta por massa leve, recheada com creme de chocolate branco trufado, creme de leite batido com cacau 60% e calda de maracujá trufada.

Serviço

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1489, Vila Nova Conceição. (11)3279-3300. Seg. a dom. (9h às 23h)