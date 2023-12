Vista Jardins inicia projeto com open pizza aos domingos

Diz o ditado que tudo acaba em pizza. E é a mais pura verdade, ao menos em São Paulo: o domingo, último dia de descanso antes de começar uma nova semana, é o preferido da maioria dos paulistanos para comer uma redonda. A boa notícia é que agora há um projeto gastronômico inteiramente dedicado à famosa receita - o Fatia, que vai acontecer aos domingos no salão interno do restaurante Vista Jardins, das 17h à 0h.

Trata-se de um evento “open pizza”, em que os clientes comem à vontade com crostinis, sete opções de pizzas salgadas e uma de pizza doce (R$ 90 por pessoa). As coberturas são com queijos brasileiros premiados e ingredientes de qualidade superior. Um exemplo é a Boursin, coberta de queijo boursin, uvas frescas, rúcula, mel trufado e castanha do Pará. Queridinha entre os brasileiros, a Calabresa do Vista vem com calabresa artesanal, queijo da canastra, picles de pimenta de cheiro, cebola roxa e azeitonas.

Espaço do restaurante Vista Foto: RICARDO DANGELO

Outra preferência nacional que ganha uma versão no menu é a Do campo, com frango em lascas, requeijão de corte, milho, couve e azeitona. Para arrematar, a pizza A vida é doce une doce de leite, cachaça e banana assada. As noites do Fatia também terão discotecagem de bar, com diferentes DJs e estilos a cada semana, para que o domingo acabe em pizza e com boa música. Abaixo o cardápio completo:

Fatia - Open Pizza (R$ 90)

Crostini de alecrim com flor de sal

Clássica marguerita - mussarela, tomate e manjericão

Fugazzeta - blend de queijos com cebola tostada e orégano

Calabresa do Vista - calabresa artesanal, queijo da canastra, picles de pimenta de cheiro, cebola roxa e azeitonas

Boursin - queijo boursin, uvas frescas, rúcula, mel trufado e castanha do Pará

Ibérica - chorizo espanhol, mussarela, pimentão defumado e cebolinha

Do campo - frango em lascas, requeijão de corte, milho, couve e azeitona

Lua cheia - mix de cogumelos, queijo lua cheia e alho poró

A vida é doce - doce de leite com cachaça e banana assada

Serviço

Fatia

Endereço: Rua Haddock Lobo, 1626 - 3° andar, no salão interno do Vista Jardins

Data: sempre aos domingos

Horário: das 17h à 0h

Informações e reservas: (11) 5196-4022