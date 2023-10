Para muitos de nós, o waffle é um item perfeito para café da manhã ou lanche da tarde, especialmente acompanhado de ingredientes doces como geleias, mel, chantilly e maple syrup (para quem curte os estilos americano e canadense). Mas na verdade, o waffle doce está longe de ser a única opção. O “pãozinho quadriculado” também pode ser usado para lanches salgados e substituir o pão comum em vários sanduíches.

Com isso em mente, a The Waffle King, uma das primeiras redes da América Latina a trazer o queridinho norte-americano para o Brasil, resolveu criar o seu lanche de waffle.

O sanduíche, batizado de waffle burguer, estará disponível até o final de outubro em todas as lojas das redes para você provar.

E para quem quer dar um up no hambúrguer de waffle, a rede oferece também a alternativa que leva bacon (entre R$ 26,90 a R$ 29), e uma batata especial (100g a R$10,90 e 200 g a R$14,90). A batatinha frita não é feita de waffle, mas mantém o mesmo formato do quitute.

Os produtos e os combos estão disponíveis em grande parte da rede desde o dia 06 de outubro. E até o final do mês, todas as mais de 100 lojas da The Waffle King oferecerão o Waffle Burger e o Waffle Burger Bacon aos clientes da marca.

