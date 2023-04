Z Deli Sandwiches completa 12 anos e resgata sanduíche clássico

A Z Deli Sandwiches comemora 12 anos de portas abertas neste mês de abril. Inaugurada em 2011, a casa é conhecida por seus sanduíches de inspiração americana e judaica, e é celebrada por seu estilo inspirado nas tradicionais delis nova-iorquinas.

Com cardápio assinado pelo chef Júlio Raw, a hamburgueria foi criada como anexo à Z Deli, casa inaugurada em 1981 pela avó do chef. Mais de quatro décadas depois da inauguração do restaurante original, a Z Deli Sandwiches conta com quatro unidades espalhadas por São Paulo.

President Burger do Z Deli Sandwiches Foto: Divulgação | Z Deli

Em comemoração ao aniversário, a hamburgueria traz de volta um clássico da casa, que não era servido desde 2016. O President Burger - hambúrguer com queijo derretido e manteiga fermentada com ervas – faz seu retorno ao cardápio da casa até o final de abril. O sanduíche é queridinho dos fãs de longa data da Z Deli, e é servido apenas nas lojas físicas da marca.

A Z Deli inaugurou a quarta unidade da marca em dezembro do ano passado, no Itaim Bibi, e transferiu seu clássico ponto na rua Haddock Lobo para um novo endereço na Oscar Freire. A casa também tem unidades em Pinheiros e na República, todas mantendo as raízes na culinária judaica e com ambiente inspirado nas delicatessens norte-americanas.

Serviço

Z Deli - Jardins - Rua Oscar Freire, 164 - (11) 3167-7518

Z Deli Sandwiches – Itaim Bibi - Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 785 - 11 3167-7518

Z Deli Sandwiches – Pinheiros - Rua Francisco Leitão 16 - (11) 2305-2200

Z Brunch - República - Rua Bento Freitas, 314 - Sábados e domingos, das 9h às 14h