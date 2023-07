As chefs Bel Coelho e Amanda Vasconcelos se reúnem no evento “Cuia Recebe: Sabores Amazônicos”

As chefs Bel Coelho e Amanda Vasconcelos, juntas em um jantar especial realizado no restaurante Cuia Foto: Laís Acsa

Na próxima segunda-feira, 17/07, a chef Bel Coelho convida Amanda Vasconcelos, da Casa Tupi, para a realização de um jantar a quatro mãos no Cuia, um misto de café e restaurante dentro da livraria Megafauna no térreo do Edifício Copan. O evento foi batizado “Cuia Recebe: Sabores Amazônicos” e, no cardápio, entram pratos feitos com ingredientes da floresta, como a saúva e o pirarucu.

Será um menu fechado, em cinco tempos, que começa com Beijus de tapioca, manteiga de coentro, pesto de Jambu com castanha do Brasil e geleia de cupuaçu com pimenta de cheiro acompanhados por um coquetel de jambu. Na sequência, uma releitura em forma de petisco do tradicional Pato ao Tucupi: croquete de pato, maionese de jambu e pó de tucupi.

Alguns dos pratos servidos no jantar em cinco tempos realizado pelas chefs Bel Coelho e Amanda Vasconcelos Foto: Laís Acsa

O Pirarucu vem confitado com banana comprida assada, chips de macaxeira e farofa de formiga saúva. Para finalizar, Camarão grelhado com salada de feijão manteiguinha e caldo picante de tucupi.

A sobremesa inclui frutas típicas do norte no doce de bacuri com sorvete de cumaru, geleia de pimenta de cheiro, gelatina de cupuaçu e caramelo de guaraná com nibs de cacau.

O menu custa R$ 350 e quem optar pela harmonização de bebidas paga mais R$ 150 por pessoa. As reservas (feitas pelo e-mail eventos@cuiacafe.com.br ou pelo WhatsApp 11 97617-9154) estão disponíveis para dois horários: 19h e 21h30.

Cuia: Edifício Copan - Av. Ipiranga, 200, loja 48, Centro (Livraria Megafauna)