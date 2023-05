Ponha os ovos numa panela com água, leve à fervura e cozinhe por 7 minutos. Quando a água estiver fervento há 3 minutos, junte a vagem congelada

1 . Ponha os ovos numa panela com água, leve à fervura e cozinhe por 7 minutos. Quando a água estiver fervento há 3 minutos, junte a vagem congelada