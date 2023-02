São Paulo é o 3º melhor destino gastronômico do mundo, diz lista

O tradicional ranking anual “World’s Best Cities” deu moral para a terra da garoa. A lista, que rankeia os 100 melhores destinos turísticos do mundo, classificou São Paulo como a 3º melhor cidade na categoria ‘restaurantes’, à frente de metrópoles como Nova York e Londres. A cidade brasileira só ficou atrás de Tóquio e Seul.

A cidade paulista conquistou a 33ª colocação no ranking geral, que reúne diversos critérios para estabelecer sua classificação. A lista leva em conta 24 fatores, como quantidade de universidades, centros culturais, meio ambiente, saúde, cultura, popularidade nas redes sociais, vida noturna, entre outros.

No quesito gastronômico, a 3ª colocação da capital paulista foi justificada pela alta presença de imigrantes e descendentes do mundo todo, que compõem um cenário gastronômico rico e plural, com opções de restaurantes diversos e de qualidade.

São Paulo é considerada a 3º melhor destino gastronômico do mundo em ranking internacional Foto: FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Em seu texto de descrição da cidade, a ‘World’ s Best Cities’ foi categórica em relação à variedade presente no cenário gastronômico paulistano. “Com a maior população de descendentes de italianos fora da Itália, a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão e uma grande comunidade do Oriente Médio, a presença de delícias culinárias é uma consequência inevitável”, disse a publicação.

Na categoria programação cultural, São Paulo ficou na 4º colocação, à frente de cidades como Londres, que conquistou o primeiro lugar na lista geral das melhores cidades. As três cidades mais bem avaliadas no ranking geral foram Londres, Paris e Nova York.

O “World’s Best Cities” é um ranking anual elaborado pela Resonance Consultancy, consultoria mundial especializada em turismo, imóveis e desenvolvimento econômico. A lista avalia cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Em 2021, a capital paulistana ficou na 44ª colocação da “World Best Cities”, 11 posições atrás do resultado atual do levantamento.

Além da capital paulista, outra cidade brasileira figurou na lista. A cidade do Rio de Janeiro ficou na 54ª posição do ranking geral, e foi exaltada por sua beleza natural, vida noturna e opções culturais diversas.