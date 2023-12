Coma queijos de leite cru, para evitar uma extinção biológica e cultural

A Fundação Leite Cru, que trabalha para a divulgação dos benefícios dos queijos de leite cru em Paris, promoveu essa palestra abaixo, do biólogo Marc-André Sélosse, durante a conferência organizada no Mondial du Fromager de Tours. O tema é assunto do seminário organizado pelo deputado Zé Silva em Brasília dia 14 de dezembro.

Queijos de leite cru em loja na França Foto: Débora Pereira/SerTãoBras

"A microbiota biológica que está em nós vai mal, está em extinção e isso afeta directamente a nossa saúde: sofremos de "doenças da modernidade", que afectam o nosso sistema imunitário (alergias, asma, pacientes auto-imunes, etc.), o nosso sistema nervoso sistema (Alzheimer, Parkinson, autismo, etc.), nosso metabolismo (diabetes, obesidade, etc.). Descobrimos que a microbiota é menos diversificada em indivíduos doentes do que em indivíduos saudáveis. Em 2025, estas doenças da modernidade, ligadas à regressão da nossa miocrobiota, afetarão 1 em cada 4 europeus," anunciou Marc-André.