Concurso de melhor fondue do Brasil em São Paulo

La Fondue, receita suíça típica das noites frias, promete chegar com tudo para aquecer o próximo inverno brasileiro. Muitos chefs de cozinha e queijistas já estão testando suas receitas para competir no Concurso de Melhor Fondue do Brasil, que acontece dia 15 de maio na residência do cônsul da Suíça em São Paulo.

Melhor comida para compartilhar, quem perder o oão na panela paga prenda FOTO: Débora Pereira/SerTãoBras

Se você acredita forte na sua fondue, leia o regulamento e envie uma carta de apresentação para sertaobras@gmail.com. As inscrições terminam em 15 de abril.

Para fazer fondue, prefira queijos de massa prensada cozida, bons para derreter, como o gruyère DOP FOTO: Débora Pereira/SerTãoBras

Contei neste blog a minha aventura de participar do Concurso de Melhor Fondue da França ano passado, quando ganhei a medalha de bronze com a receita da fondue neotropical, com queijos paulistas da Pardinho Artesanal e queijo gruyère suíço, servidas em cumbuquinhas de pão de queijo. Foi a glória, fiquei feliz demais! Isso garantiu meu lugar na final que acontece na Suíça dia 18 de novembro de 2023. Só que não vou. Desisti de concorrer porque fui convidada para ser comissária geral da etapa brasileira do concurso, uma iniciativa do consulado suíço no Brasil.

Ao decidir não concorrer, ganhei em troca a honrosa tarefa de traduzir os formulários de avaliação e orientar os jurados, uma ótima chance de aprender mais. "Uma das regras é que todas as fondues devem ter 50% de Gruyère DOP, queijo que será oferecido pelo concurso aos candidatos. A outra metade é da escolha do candidato, e esperamos ver os bons queijos brasileiros em aliança com o rei dos queijos suíços, consagrando esse prato típico que é símbolo da nossa cultura" disse Fabien Clerc, cônsul suíço no Brasil. Essa é a ideia: tropicalizar a fondue, com queijos e bebidas brasileiras para dar o toque de nosso terroir.

Gosto de misturar queijos diferentes idades sempre ralados em fina espessura FOTO: Débora Pereira/SerTãoBras

Junto com o presidente do concurso, o suíço Stéphane Jayet, nós convidamos um corpo técnico de jurados brasileiros da Guilde des Fromagers e jornalistas gastronômicos para eleger a melhor fondue suíço-brasileira. O evento é promovido por Swiss Turismo, em parceria com a associação SerTãoBras e o Club Brasil da Guilde Internationale des Fromagers.

Essa receita fiz com um espumante seco do Jura, mesma região do queijo guryère DOP FOTO: Débora Pereira/SerTãoBras

A companhia Swiss Iternational Arlines vai levar o autor da melhor fondue para concorrer no Mundial da Fondue na Suíça. O campeão brasileiro vai concorrer na final internacional em 18 de novembro de 2023, em Tartegnin, conhecida na região de Vaud por seus vinhos de ótima qualidade e a linda vista para o Lago Léman e os Alpes. O concurso brasileiro vai acolher dez candidatos, entre profissionais e amadores.

Pimenta do reino e alho são ingredientes essenciais para uma fondue mais saborosa FOTO: Débora Pereira/SerTãoBras

Em São Paulo, os convidados do concurso vão provar queijos suíços, especialmente o gruyère denominação de origem protegida. O gruyère foi o queijo campeão do Mundial do Queijo do Brasil em São Paulo em setembro de 2022, em primeiro lugar na frente de 1.200 queijos e produtos lácteos.