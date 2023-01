Ideias para um natal queijeiro mais sensorial

As férias chegando e os preparativos para o Natal estão a todo o vapor: lista para os ingredientes da ceia, presentes, árvore de Natal, enfeites. Aproveite essas dicas para otimizar sua tábua de queijos no último minuto antes do Natal.

Vaquinhas de gruyère DOP com flores comestíveis FOTO: Débora Pereira/Profession Fromager

A queijista Juliana Cavalcante, da loja online Lá do Interior, aposta na liberdade do Natal para misturar doce e salgado em suas tábuas. "Você pode até não gostar de uva passa no arroz, mas no queijo fica perfeito," disse ela.

Abuse de doces cristalizados FOTO: Débora Pereira/Profession Fromager

Juliana aconselha tâmaras recheadas com queijos de maior acidez como o boursin, o chou chou da Capril do Bosque. Ou mais salgados como o duzu e o azul de Bofete da Belafazenda ou o azul d'chevre da queijaria D'Chevre. "Dão um resultado sensorial bem interessante".

Tâmara recheada com chou chou FOTO: Juliana Cavalcante/Lá do Interior

Ou simplesmente "um mel com amêndoas sobre queijos cremosos como o lua, massa mole da queijaria Pé do Morro do Japi ou o manacá da serra feito, mesmo estilo, feito pelos produtores Christophe e Zeide," conta Juliana, que tem uma ampla gama de méis e acompanhamentos para entrega em São Paulo e região.

Queijo azul com mel FOTO: Juliana Cavalcante/Lá do Interior

"Outra harmonização que acho deliciosa é saborizar o azeite com fava de baunilha por alguns dias. Depois sirva junto com queijos mais frescos de búfala, cabra, ovelha e, claro, de vaca também. Com rabanadas, será inesquecível!"

Continua após a publicidade

Diversidade de leites

Para Marina Cavechia, do Teta Cheese Bar de Brasília, misturar vaca, ovelha, cabra e búfala "é um charme. Você pode abusar das mini muçarelas e burratas de búfala na decoração de saladas, por exemplo, com rúcula e tomate seco. Elas vão ajudar a dar uma sensação de leveza nos sabores intensos da ceia de natal".

Todas as famílias

Para variar os prazeres e ter uma tábua de queijos natalina de sucesso, use diferentes famílias de queijos: mole com casca florida (camembert...), queijo macio com casca lavada (queijos Bello...), queijo de massa prensada crua (canastra...), queijo de massa cozida (gruyère...) e queijo azul (gorgonzola...). Sua tábua ganha na alegria de diferentes texturas e cores.

Alterne famílias de queijo diferentes

Continua após a publicidade

Diversidade de origens e sabores

"A geléia de jabuticaba natural casa perfeitamente com qualquer queijo minas artesanal. Um bom vinho equilibrado branco gelado ou espumante vai servir de trampolim para o sabor ácido e refrescante da geleia com o queijo. Ou com uma cachaça fina, envelhecida em jequitibá rosa," disse Ana Gabriela Cócolo, queijista da Tupiguá no Mercado Central de Belo Horizonte.

Canastra com geleia de jabuticaba FOTO: Gabriela Cocolo/Tupiguá

Tropicalizando o natal

Burrata com tomate confitado e pesto FOTO: Carolina Nalin/Acervo Pessoal

Continua após a publicidade

Guto Oliveira e Carol Nalim, queijistas da Queijos e Amigos em Campinas, sugerem pratos verdes e vermelhos para dar contraste visual aos queijos "e preparações mais frescas para aliviar o calor do natal, como burrata com tomate confit e pesto ou uma manta de búfala recheada com chutney de morango".

Bruschetta fria de morango, boursin de cabra, pimenta rosa e manjericão FOTO: Carolina Nalin/Acervo Pessoal

Acompanhamentos coringas

Figo, cerejas, frutas vermelhas são já presença nas ceias de natal. Já as frutas secas são mais tradicionalmente harmonizadas com queijos. Para sair do óbvio, escolha frutas secas exóticas, como a castanha de pequi ou de baru, ambas do cerrado.

Frutas secas ajudam a compor a tábua FOTO: Juliana Cavalcante/Lá do Interior

Continua após a publicidade

Nem mais nem menos

A questão da quantidade é fundamental. Para uma tábua de queijos de final de refeição, geralmente é aconselhado entre 60 e 100 gramas por pessoa, digamos 80 g em média. Para 12 pessoas, com fartura, pense em de 1,2 kg de queijo. O ideal é ter entre 3 e 5 queijos. Mas em ocasiões especiais você pode se dar ao direito de uma farra ou reduzir as porções e aproveitar mais opções.

Fatiado ou inteiro

A vantagem de colocar peças inteiras é a beleza da sensação de abundância da mesa. Mas deixar as grandes peças para consumidores inexperientes cortarem sozinhos pode estragar seu formato. Melhor cortar fatias e aproveitar para brincar com formas, por exemplo, triângulos, círculos, quadrados... O que sobrar de retalhos coloque em um pote fechado na geladeira para no futuro fazer uma fondue.

Continua após a publicidade

Você pode deixar os queijos pré-cortados na geladeira dentro de um pote com tampa ou protegidos com plástico filme, para não ressecar, e ir abastecendo sua mesa aos poucos. "Tente escolher queijos de texturas e intensidades diferentes," aconselha Marina Cavechia. "Como estamos no verão, gosto de incluir pelo menos um queijo mais refrescante. Um de cabra suave por exemplo."

Deixar o queijo na boa temperatura

Tirar os queijos da geladeira no mínimo meia hora antes do tempo estimado de degustação permite que eles liberem todos os seus aromas e sabores, ao contrário de um queijo gelado, que não exprime sua verdadeira textura. Antes do Dia D, você pode guardá-los na gaveta de legumes da geladeira, na embalagem original.

Flor de queijo beaufort DOP com pérolas de balsâmico doce FOTO: Débora Pereira/Profession Fromager

Suporte original

Última etapa, apresente sua tábuas de queijos em suporte de materiais naturais (madeira, vime) se quiser um toque mais rústico em vez de metal. Já o vidro e metal dão um toque mais moderno e contemporâneo. Peça conselhos ao seu queijista se tiver dúvidas.