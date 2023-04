Loja inova na França com queijos e flores no mesmo ambiente

"Queijo ou flores esta manhã, senhora? Os dois!" Na place des Otages de Morlaix, vasos com plantas são colocados na calçada em frente a uma vitrine com queijos de plástico. Para chegar nos queijos de verdade, o cliente atravessa um espaço verde e florido para encontrar no fundo o belo sorriso de Baptiste Noal, o queijista dono deste inesperado negócio.

Baptiste, o queijista FOTO: Débora Pereira/Profession Fromager

"Encontramos este lugar incrível, uma antiga farmácia, era grande demais para uma queijaria, grande demais para uma floricultura. Nós dois já moramos na Inglaterra e viajamos para a Espanha, vimos vários conceitos que misturam tudo. Isso nos permitiu unir nossas duas profissões em um único espaço e uma única empresa," conta Baptiste, um ex-treinador de rugby convertido em queijo depois de quebrar o ombro em um jogo.

Continua após a publicidade

François, o florista, é morlexiano. Baptiste é natural de Toulouse e trabalhou anteriormente como vendedor de queijo em Paris por oito anos na Fromagerie Cheese, no 7º arrondissement, onde conheceu o amigo, que trabalhava numa floricultura. "Paris não falta queijo, Toulouse está saturada. Escolhemos Morlaix porque não havia ainda uma loja de queijos e é uma cidade muito agradável".

O queijista ligou para a vigilância sanitária para explicar o projeto. "Eles só pediram que as vitrines de queijo fossem fechadas e uma separação das duas zonas de venda, que nós fizemos com vinhos e epiceria. Colocamos os cactos próximos ao espaço do queijo porque eles são menos molhados, evita contaminação," disse ele.

Vista superior da loja FOTO: Débora Pereira/Profession Fromager

Para decorar a área de 60 m2, 6 x 10, paredes de pedra indicam o espaço para as flores e parede em mosaicos para os queijos. "A intenção é separar visualmente os ambientes em uma única sala, mas sem parede ou biombo para fechar. A farmácia tinha um mezanino, abrimos tudo para ter pé direito bem alto, deixando um espaço ao redor do vão de abertura, onde faremos degustações em breve. Pensamos muito em cerca de 15 mil maneiras de fazer, a princípio a ideia era ter uma mesa central com flores e queijos ao redor, mas finalmente decidimos começar pelas flores; depois o vinho, alimentos finos para aperitivos e finalmente o queijo no final. As vitrines do lado de fora, que misturam queijos falsos e flores, mudam o tempo todo para chamar a atenção".

Queijos e plantas FOTO: Débora Pereira/Profession Fromager

Duas caixas registradoras diferentes, incluindo a da queijaria com balança, e uma caixa registradora central, permitem que os clientes paguem a conta total no final. Os dois sócios têm uma aprendiz de florista. "Mas o objetivo é que todos saibam o mínimo para vender todos os produtos >> especifica o queijista. Baptiste também é sommelier e deseja lançar noites de queijos e vinhos entre 18h e 22h. "Queremos compartilhar, manter o espírito de família. Somos uma verdadeira queijaria e uma verdadeira floricultura."