Os 10 produtores brasileiros campeões do World Cheese Awards

O envio dos queijos para o concurso World Cheese Awards não foi fácil. Primeiro eles viajaram para São Paulo e depois foram exportados para a Noruega com lenço e documento. "Todos os queijos passaram pela aprovação do MAPA, das autoridades norueguesas e da receita federal. Eles não podem vir na mala. São despachados, como uma exportação." disse Falco Bonfadini, queijista dono da Galeria do Queijo de São Paulo, que organiza o envio dos queijos brasileiros.

Leia tudo sobre a edição 2023 do World Cheese Awards

O processo é ultra burocrático. "Nunca consegui seguir o mesmo procedimento de um ano para o outro. Acho que aprendi e penso: esse ano vai ser mais fácil. Não, nunca é, muda o governo, mudam os responsáveis, o caminho é outro" disse Falco.

Ele foi um dos quatro jurados brasileiros do concurso, junto com Bruno Cabral, queijista que mora na Espanha, Carolina Vilhena da queijaria Belafazenda, Bofete-SP e eu.

Os jurados latino americanos em foto de família Foto: Guild of Fine Food/Word Cheese Awards

PUBLICIDADE

"Apresentar os queijos brasileiros é a minha função como queijista, seja na loja para um cliente, seja em um concurso internacional desse porte" disse Falco, que também faz parte da Associação Comerqueijo. "Como jurado é uma honra e uma alegria enorme estar aqui entre tantos experts do setor."

Carolina, o jornalista inglês Tomé Morrissy-Swan e Falco Bonfadini Foto: Carolina Vilhena/SerTãoBras

Carolina não cabia de alegria quando conseguiu encontrar seus queijos premiados, ela enviou seis queijos e conseguiu três medalhas, de ouro, prata e bronze.

PUBLICIDADE

No dia seguinte do concurso, os jurados fizeram um tour queijeiro por fazendas perto de Trondheim, em temperatura negativa, que foi abrandada pelo calor humano do grupo e os bons queijos provados.

Os campeões brasileiros

Super Ouro

Morro Azul, Pomerode

Ouro

PUBLICIDADE

Azul Britânnia, Belafazenda

Vale do Testo 12meses, Pomerode

Vale do Testo 3 meses, Pomerode

Prata

Tomme de vaudoise, Pomerode

Faixa azul 12meses, Vigor

Terra coragem, Queijo com Sotaque

Duzu, Belafazenda

Pecorino, Casa da Ovelha

Azul de minas, Laticínios São João

Azul da mantiqueira, Laticínios Paiolzinho

Capim da mantiqueira, Laticínios Paiolzinho

Bronze